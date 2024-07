Le cercle des artistes milliardaires s’agrandit

Bruce Springsteen. Photo : DR

Le paysage musical connaît une évolution remarquable avec l’émergence des musiciens milliardaires. Ce phénomène, autrefois rare, devient de plus en plus courant dans l’industrie du divertissement. Des icônes comme Jay-Z, Rihanna et Taylor Swift ont déjà atteint ce statut financier exceptionnel, témoignant de l’ampleur des opportunités économiques offertes par le monde de la musique. Cette tendance reflète non seulement le succès commercial de ces artistes, mais aussi leur capacité à diversifier leurs sources de revenus au-delà de la simple vente d’albums, intégrant des domaines tels que les tournées mondiales, les contrats de sponsoring, et les investissements stratégiques dans divers secteurs.

Le magazine économique Forbes vient d’annoncer une nouvelle addition à ce cercle très fermé : Bruce Springsteen. Estimée à 1,1 milliard de dollars, la fortune du « Boss » le propulse dans ce club exclusif, couronnant ainsi une carrière de plus de cinq décennies. Cette ascension financière est le fruit d’un parcours musical exceptionnel, marqué par la vente de 140 millions d’albums à travers le monde.

Publicité

Originaire du New Jersey, Springsteen a su captiver le public avec ses chansons évoquant la vie de la classe ouvrière américaine. Son premier album, « Greetings from Asbury Park, N.J.« , sorti en 1973, a marqué le début d’une carrière prolifique. Au fil des ans, le chanteur a accumulé pas moins de 20 Grammy Awards et un Oscar pour son titre « Streets of Philadelphia » en 1994.

L’année 2021 a marqué un tournant décisif dans la fortune de Springsteen. La vente des droits de son catalogue musical à Sony, pour une somme avoisinant les 500 millions de dollars, a considérablement augmenté son patrimoine. Cette transaction s’est inscrite dans une tendance plus large observée dans l’industrie musicale, où de nombreux artistes ont cédé leurs droits pour des sommes colossales.

À 74 ans, Springsteen reste actif sur la scène musicale. Il poursuit actuellement une tournée mondiale avec son groupe de toujours, le E Street Band, prévue jusqu’en 2025. Cette tournée témoigne de l’endurance légendaire du chanteur, connu pour ses concerts marathons dont le plus long a duré plus de quatre heures à Helsinki en 2012.

L’influence de Springsteen s’étend au-delà de la musique. Ses mémoires ont connu un succès retentissant en librairie, confirmant son statut d’icône culturelle. Un projet de biopic est également en préparation, avec Jeremy Allen White, star de la série « The Bear« , pressenti pour incarner le rôle du « Boss« .