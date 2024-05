CPI: Israël accusé d’avoir fait pression sur l’ex-procureure (The Guardian)

(Bas Czerwinski / Pool via AP)

Le directeur du Mossad, Yossi Cohen, aurait été personnellement impliqué dans une série de manœuvres secrètes visant à faire pression sur la Cour pénale internationale (CPI) pour qu’elle abandonne son enquête sur les crimes de guerre présumés dans les territoires palestiniens occupés. Ces révélations, rapportées par le Guardian, soulèvent des questions sur l’ingérence potentielle d’Israël dans les affaires de la CPI et l’impact sur la justice internationale.

Les contacts secrets entre Yossi Cohen et Fatou Bensouda, alors procureure de la CPI, auraient eu lieu avant que la CPI ne décide d’ouvrir une enquête formelle sur les allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans les territoires palestiniens occupés. Cette enquête, lancée en 2021, a récemment atteint un point culminant avec l’annonce par le successeur de Bensouda, Karim Khan, de chercher à obtenir un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en relation avec les actions d’Israël lors de la guerre à Gaza.

Les manœuvres du Mossad contre la CPI auraient été menées avec l’aval et la direction de Yossi Cohen, qui était directeur de l’agence de renseignement israélienne à l’époque. Ces activités ont été justifiées au plus haut niveau, avec l’argument selon lequel la CPI représentait une menace de poursuites contre le personnel militaire israélien.Des sources proches de l’opération ont révélé que l’objectif du Mossad était de compromettre la procureure ou de la convaincre de coopérer avec les demandes d’Israël. Cohen aurait agi en tant que messager non officiel de Netanyahu, cherchant à influencer les décisions de la CPI en faveur d’Israël.

Les tactiques employées par le Mossad, selon des témoignages partagés avec des responsables de la CPI, incluraient des tentatives d’intimidation et de manipulation. Cohen aurait fait pression à plusieurs reprises sur Bensouda pour qu’elle abandonne l’enquête sur la Palestine, allant jusqu’à lui offrir une forme de protection en échange de sa coopération.