Création de l’AES : La Cédeao compte lancer des discussions avec les états concernés

Tinubu (DR)

Dans un contexte où, le Mali, le Burkina-Faso et le Niger sont sur le point de formaliser la création de l’Alliance des États du Sahel, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest lance une initiative pour une médiation entre elle et lesdits États. Il s’agit en effet de l’une des décisions prise à l’issue de la deuxième session extraordinaire du Parlement de la Ceadao de l’année 2024. Cette rencontre a eu lieu à Kano, en République Fédérale du Nigéria, du 20 au 25 mai 2024.

On retiendra particulièrement que le Parlement de la Cédeao « décide de la création d’une Commission Adhoc dénommée Commission Adhoc de facilitation, de médiation et de réconciliation pour le Burkina-Faso, le Mali et le Niger avec pour objectif de trouver des compromis entre les États membres désireux de quitter la Cédeao et les instances dirigeantes de la Communauté ». Le Parlement de la Cédeao s’est également intéressé aux mésententes qui existent depuis quelques semaines entre le Bénin et le Niger.

A cet effet, l’institution a par ailleurs décidé de mener des visites de terrains pour comprendre et aider à aplanir les incompréhensions entre le Bénin et le Niger au sujet de récentes tensions observées entre les deux pays frontaliers. Ces décisions du Parlement de l’organisation sous-régionale interviennent dans un contexte, où, les trois états qui forment l’Alliance des États du Sahel sont très avancés de leur processus.

Il y a quelques jours à Niamey au Niger, les ministres des Affaires étrangères se sont réunis pour adopter le texte régissant l’institutionnalisation et l’opérationnalisation de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES). Cette étape précède la signature finale par les présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goita et Abdourahamane Tchiani. Ces trois pays qui sont dirigés par des militaires, avaient décidé de se retirer de l’organisation sous-régionale suite à des sanctions.