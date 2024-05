Criet : Des patrons de la société d’huilerie du Bénin (SHB) condamnés

Deux ans de prison ferme et plus de 600 millions de dommages et intérêts. C’est du moins la sentence qui a été prononcée ce jeudi 16 mai par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) contre quatre responsables de la société d’huilerie du Bénin (SHB) et un transitaire. Selon les informations rapportées par Bip Radio, des différentes personnes sont poursuivies pour « fausses attestations et complicité de fausses attestations ».

A la base, les mis en cause au nombre de 6 dont une femme étaient poursuivies pour « fraude fiscale, fausses attestations et abus de confiance et corruption dans le secteur privé ». De façon concrète, les prévenus auraient déclaré des marchandises d’huiles destinées normalement au marché local, comme des marchandises vendues à l’étranger. L’objectif de ce mécanisme mis sur pied au sein de cette structure est d’échapper au paiement de la TVA. Le transitaire serait intervenu dans le dossier suite à la découverte du mécanisme lors d’une réunion du comité directeur.

Les responsables avaient en effet voulu régulariser les différentes manœuvres. Ce transitaire était ainsi chargé de trouver de faux documents de régularisation des déclarations. Les poursuites contre le transitaire ont été requalifiées en « fausses attestations ». Quatre responsables de la SHB dont le Directeur général, le Directeur commercial, le Directeur des affaires financières et un employé, sont de leur côté poursuivi pour « complicité de fausses attestations ». La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a simplement relaxé la seule femme dans le lot au bénéfice du doute.