Cybercriminalité en Afrique: un groupe russe en renfort

L’Afrique, confrontée à une montée croissante de la cybercriminalité, reçoit un renfort inattendu de la part d’un groupe russe en Zambie. Une délégation de cette nation, composée notamment de représentants du groupe russe Kaspersky Lab, s’est récemment rendue au ministère zambien des Sciences et de la Technologie pour présenter des solutions novatrices dans le domaine de la sécurité informatique.

Cette rencontre a été marquée par l’engagement des autorités zambiennes à renforcer leur arsenal contre les cyber-fraudeurs. Le ministre zambien des Sciences et de la Technologie a souligné la nécessité de développer des partenariats internationaux pour sécuriser le cyberespace et protéger les citoyens contre les menaces en ligne. Il a salué l’expertise de Kaspersky Lab, une entreprise reconnue pour sa contribution à la lutte contre la cybercriminalité à l’échelle mondiale.

Publicité

Ce partenariat intervient dans un contexte où les autorités zambiennes ont récemment pris des mesures décisives contre la cybercriminalité. En effet, un centre d’appels chinois opérant illégalement sous le nom de Golden Top Support Services a été démantelé par la police zambienne. Cette opération a conduit à l’arrestation de plus de 90 individus, dont 35 ressortissants chinois en situation irrégulière sur le territoire zambien.

Les conséquences de ces activités frauduleuses ont été ressenties bien au-delà des frontières de la Zambie. Les victimes de ces escroqueries provenaient de divers pays africains, ainsi que de régions éloignées telles que le Pérou, Singapour et les Émirats arabes unis. Cela démontre l’ampleur et la complexité des réseaux de cybercriminalité qui opèrent à l’échelle mondiale, nécessitant une réponse coordonnée et multilatérale.

Le partenariat entre la Russie et la Zambie dans le domaine de la sécurité informatique offre de nouvelles perspectives pour lutter contre la cybercriminalité en Afrique. En combinant l’expertise technologique de Kaspersky Lab avec l’engagement des autorités zambiennes, cette collaboration pourrait contribuer à renforcer la résilience des infrastructures numériques et à protéger les citoyens contre les menaces en ligne.