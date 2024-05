Dépression économique: avertissement inquiétant d’un célèbre auteur

Robert Kiyosaki. Photo: DR

Dans le monde des finances et de l’économie, les prédictions sensationnelles et les avertissements dramatiques sont monnaie courante. Parmi les voix les plus retentissantes, celle de Robert Kiyosaki résonne souvent avec une intensité particulière. Connu pour son best-seller « Père riche, Père pauvre« , Kiyosaki, suivi par plus de 2,5 millions de personnes sur ses plateformes, est une figure à la fois controversée et respectée dans le monde de la finance personnelle.

Réputé pour ses dires percutants, Kiyosaki a une nouvelle fois secoué la sphère économique en lançant un avertissement d’une gravité inquiétante. Dans un récent post sur ses réseaux sociaux, il a lancé une alerte, prévoyant une dépression économique imminente. Selon lui, il est crucial de se préparer à affronter les vents contraires plutôt que de se laisser bercer par une illusion de prospérité.

La dépression économique, un concept souvent associé aux années sombres du XXe siècle, est caractérisée par une chute vertigineuse du PIB sur plusieurs années consécutives. Si de tels événements sont rares, leurs répercussions sont dévastatrices, laissant des cicatrices profondes dans l’économie mondiale.

Pour Kiyosaki, cependant, cette période de turbulence peut être une opportunité masquée. Il soutient fermement que la dépression peut être le terreau fertile où poussent les graines de la richesse. Mais cette richesse ne tombera pas du ciel ; elle exigera une préparation minutieuse, une stratégie élaborée et une vision à long terme.

Ce n’est pas la première fois que Kiyosaki sonne le tocsin. Il y a peu, il déclarait déjà que « le krach a commencé », exhortant ses disciples à investir dans des actifs tangibles tels que l’or, l’argent et le Bitcoin. Pour lui, les crises financières ne sont pas des catastrophes à craindre, mais plutôt des tremplins vers la réussite financière.

Cependant, il est important de ne pas considérer les avertissements de Kiyosaki dans l’isolement. Ils s’inscrivent dans un concert de voix alarmistes, émanant de banques, d’investisseurs et d’économistes renommés. Bien que moins théâtralisés que les prédications de Kiyosaki, ces avertissements ne sont pas moins sérieux.