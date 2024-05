Des passagers se livrent à des actes s**xuels en plein vol, les autres choqués

Photo DR

Sur un vol de British Airways reliant Londres Heathrow à Dublin, un incident particulièrement choquant a eu lieu. Un couple a été observé en train de se livrer à des actes intimes, suscitant l’indignation des autres passagers. La scène, capturée par une passagère nommée Farrah, a duré environ 20 minutes, durant lesquelles les deux individus semblaient totalement inconscients de l’effet de leurs actions sur les autres, y compris des enfants présents à bord.

L’incident s’est produit peu après le décollage, alors que l’appareil survolait l’Angleterre. Farrah, qui voyageait avec sa mère et son frère, a remarqué des mouvements inappropriés de la part du couple. Malgré la présence d’un foulard posé sur les genoux de l’homme, leurs gestes ne laissaient que peu de place à l’interprétation. Les enfants présents dans l’avion pouvaient aisément observer la scène, augmentant encore l’embarras général.

Les passagers aux alentours, choqués, ont tenté de détourner le regard, mais l’étroitesse de l’avion a rendu la tâche difficile. L’inconfort était palpable, et le personnel de bord, bien que non alerté durant le vol, a été critiqué pour son manque de réaction face à une situation aussi délicate et visible.

À l’arrivée à Dublin, la réaction des autres voyageurs a été un mélange de frustration et de dégoût. Les discussions à propos de l’incident ont continué bien après le débarquement, beaucoup exprimant leur mécontentement face à l’indifférence apparente du couple aux conséquences de leurs actes sur les autres, en particulier les jeunes enfants.

British Airways, contactée après le vol, a exprimé son regret de ne pas avoir été informée plus tôt, affirmant que des mesures appropriées auraient été prises pour prévenir ou arrêter de tels comportements. L’entreprise a également rappelé que de tels comportements vont à l’encontre des normes de conduite attendues à bord de ses appareils.