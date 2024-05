Disparu depuis 1998, il était en captivité chez son voisin 

Des policiers algériens - Photo : DR

Cela faisait 26 ans qu’il était porté disparu. Aujourd’hui âgé de 45 ans, un homme a effectivement été découvert plus de deux décennies après sa disparition… Chez son voisin. Ce dernier, aujourd’hui âgé de 61 ans, le gardait captif et continuait de mener son existence, comme si de rien n’était. Une affaire qui n’a pas manqué de faire réagir.

Tout débute en 1998. À l’époque, un jeune de 18 – 19 ans disparait. Les autorités se mettent alors à sa recherche, mais rien. Ce dernier est introuvable. Ce n’est que 26 ans plus tard, en 2024, et grâce à une dénonciation sur les réseaux sociaux, que les forces de l’ordre arrivent finalement à le retrouver. Ce dernier était retenu dans un enclos à bétail, chez l’un de ses voisins, dans un petit village algérien.

Retrouvé chez son voisin, 26 ans après

En effet, c’est à El-Guédid, une petite localité située à 300 kilomètres d’Alger, la capitale, dans le gouvernorat de Djelfa, que ce dernier a été retrouvé. Tout au long de sa captivité, l’individu en question, depuis son enclos, pouvait voir sa famille et même l’entendre, mais aurait été incapable de parler, crier ou même de fuir, à cause d’un “sort que lui aurait jeté” son ravisseur il y a près de trente ans.

On ne sait rien de plus quant à la vie qu’il a mené, ni même autour des raisons qui ont poussé celui qui est aujourd’hui sexagénaire, à le kidnapper et à le garder captif à quelques dizaines de mètres de son domicile. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire que beaucoup sur place qualifient de rocambolesque, de vraiment surprenante !

Une enquête est en cours

Le ravisseur, lui, a été arrêté. Employé municipal, il a vécu toute sa vie comme si de rien n’était. Il sera entendu par le parquet dans les jours à venir. Il ne s’est pas exprimé sur les raisons de son geste. Les prochaines semaines pourraient nous permettre d’en apprendre plus sur la question et faire enfin la lumière sur un mystère qui dure depuis beaucoup trop longtemps.