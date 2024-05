Dubaï: augmentation spectaculaire du nombre de millionnaires

Photo Pixabay

Dubaï, la perle des Émirats arabes unis, brille de mille feux sur la scène mondiale de la richesse. Selon un récent rapport d’un cabinet de consultants britanniques, cette métropole trône au sommet de la hiérarchie économique du Moyen-Orient, se hissant fièrement à la 21e place parmi les villes les plus riches du globe. Cette reconnaissance ne tombe pas du ciel, elle est le fruit d’une décennie marquée par une croissance exponentielle de sa population fortunée.

En effet, Dubaï a vu le nombre de ses millionnaires grimper en flèche, affichant une impressionnante augmentation de 80% au cours des dix dernières années. Un essor qui témoigne de sa transformation en un véritable paradis pour les ultra-riches, un phénomène qui ne se dément pas. La ville compte désormais 212 millionnaires, détenant chacun plus de 100 millions de dollars, ainsi que 15 milliardaires, selon les données révélées dans le dernier rapport annuel du cabinet Henley and Partners, publié récemment.

Cette montée en puissance n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d’une stratégie économique audacieuse. Contrairement à d’autres régions riches en ressources pétrolières, Dubaï a su diversifier son économie en capitalisant sur son statut de plaque tournante touristique, commerciale et financière internationale. Elle est devenue un véritable creuset de cultures, symbolisé par son méga aéroport qui peut actuellement accueillir jusqu’à 120 millions de passagers par an, une capacité qui sera bientôt doublée avec la construction du futur aéroport Al Maktoum, qui s’érigera en tant que plus grand du monde.

Cependant, au-delà de ses splendeurs étincelantes, Dubaï a également une face sombre. La richesse colossale qui y circule attire non seulement les investisseurs légitimes, mais également une clientèle moins scrupuleuse. Selon un rapport récent d’Europol, la ville sert de refuge pour les trafiquants de drogue et les réseaux criminels internationaux. Cette dualité complexe entre opulence et ombres vient nuancer le portrait d’une Dubaï radieuse et prospère.

Pourtant, Dubaï ne reste pas seule dans sa course à la richesse. Ses voisines et rivales, telles qu’Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, et Jeddah en Arabie saoudite, émergent progressivement comme des challengers sérieux. Le rapport de Henley and Partners mentionne également l’essor de villes comme Riyad, qui enregistre une augmentation significative de ses millionnaires au cours de la même période.