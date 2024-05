Économie au Maghreb: la Banque mondiale salue les efforts de ce pays

Alger (ABDO SHANAN - L'OBS)

Depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19, suivie par les conflits en Ukraine et à Gaza, l’économie mondiale a traversé des turbulences notables, marquées notamment par une inflation persistante. Cette inflation, exacerbée par les perturbations des chaînes d’approvisionnement et les fluctuations des prix de l’énergie, a eu des répercussions globales, y compris dans la région du Maghreb. Cependant, certains pays ont montré des signes de résilience économique remarquables, à l’image de l‘Algérie.

Récemment, la Banque mondiale a publié un rapport élogieux sur la situation économique en Algérie, mettant en avant une croissance robuste de 4,1% du PIB en 2023. Cette performance est d’autant plus notable qu’elle est attendue pour continuer en 2024, soutenue principalement par une activité accrue hors secteur des hydrocarbures. Cette dynamique est attribuée à une consommation privée vigoureuse et à une augmentation significative des investissements.

Le rapport souligne également une baisse impressionnante de l’inflation, qui est passée de 9,3% en 2023 à 5,0% au premier trimestre de 2024. Cette modération des prix à la consommation est le résultat d’un dinar fort et de la réduction des prix des produits agricoles et des importations, illustrant une gestion économique efficace.

Sur le plan des réformes, la Banque mondiale met l’accent sur les efforts considérables entrepris par l’Algérie pour diversifier son économie. Les lois adoptées récemment, incluant des réformes monétaires et bancaires ainsi que l’adhésion à des accords commerciaux régionaux, ont jeté les bases pour stimuler l’investissement privé et encourager une croissance économique diversifiée.

En outre, l’importance de l’investissement dans les données a été fortement soulignée. La numérisation accélérée et le renforcement des systèmes de données sont vus comme cruciaux pour éclairer les décisions politiques et soutenir la croissance. Kamel Braham, le représentant de la Banque mondiale en Algérie, a relevé que des données économiques solides réduisent l’incertitude et favorisent l’investissement.

En parallèle, des avancées notables ont été réalisées dans le secteur minier, avec des projets tels que la mine de Gara Djebilet et celle de phosphate de Bled El Hadba, qui non seulement contribuent à la diversification économique mais aussi à la création d’emplois. Ces initiatives reflètent l’engagement du gouvernement à promouvoir un développement durable et inclusif, aligné avec les orientations de la Banque mondiale.