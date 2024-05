Éliminatoires Coupe du monde : Aliou Cissé et son groupe en ordre de bataille

Les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 reprendront en juin prochain, et le Sénégal s’apprête à jouer deux matchs importants. En préparation pour les deux matchs à venir, le sélectionneur national, Aliou Cissé, publiera sa liste de joueurs ce vendredi. Cette annonce très attendue sera suivie d’une conférence de presse où le coach dévoilera ses choix stratégiques.

Actuellement en tête de leur groupe avec 4 points, les Lions de le Teranga affichent une certaine sérénité. Leur prochain adversaire, les Léopards de la RD Congo, sont troisièmes avec 3 points, promettant ainsi un match disputé et déterminant pour les deux équipes. La rencontre aura lieu le jeudi 6 juin au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires.

Les médias sénégalais spéculent sur les possibles inclusions et exclusions de la liste de Cissé, et les fans attendent avec impatience de voir quels joueurs auront l’opportunité de se montrer à la face du monde. La conférence de presse de vendredi offrira des éclaircissements sur les choix du coach et ses attentes pour les matchs à venir. Après la RD Congo, le Sénégal affrontera, le dimanche 9 juin, l’équipe de la Mauritanie. Les Mourabitounes sont actuellement derniers de la poule avec un seul point au compteur.

Le Sénégal, qui est aujourd’hui considéré comme une superpuissance africaine du ballon rond, vise une qualification assurée pour le mondial 2026. La rencontre contre la RD Congo sera une étape cruciale dans ce parcours. Les Lions de la Teranga espèrent capitaliser sur leur position de leader et sécuriser des points essentiels pour renforcer leur avance dans le groupe.

Le stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio se prépare à accueillir une foule passionnée, prête à soutenir leur équipe nationale. Avec des joueurs talentueux et une stratégie bien pensée, les Lions du Sénégal ont toutes les cartes en main pour continuer leur quête vers la Coupe du Monde 2026.