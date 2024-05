Énergie au Maghreb : l’Italie avance ses pions avec ambition

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

La Tunisie, riche en ressources renouvelables et idéalement située à proximité du marché européen, a des ambitions énergétiques qui se concrétisent avec le récent feu vert donné au projet Elmed. Ce projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie marque une étape significative dans les efforts du pays pour s’imposer comme un acteur clé dans l’exportation d’énergie propre vers l’Europe.

Le 10 mai dernier, le ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique a publié un décret autorisant le projet Elmed, une interconnexion électrique réalisée par Terna, l’opérateur du réseau électrique italien, et la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG). Ce projet, qui représente un investissement total de 850 millions d’euros, est conçu pour renforcer la coopération énergétique entre les deux pays et répondre à la demande croissante d’énergie propre en Europe.

Selon nos confrères de l’Agence Ecofin, la ligne électrique Elmed s’étendra sur une longueur totale d’environ 220 km. Une grande partie sera un câble sous-marin traversant le détroit de Sicile à une profondeur maximale d’environ 800 mètres. Cette infrastructure de pointe sera capable de transporter jusqu’à 600 MW, permettant ainsi une exportation efficace de l’énergie renouvelable produite en Tunisie vers l’Italie.

La Tunisie dispose d’un potentiel considérable en matière d’énergie renouvelable, notamment solaire et éolienne. Avec un ensoleillement abondant et des conditions climatiques favorables, le pays est bien placé pour développer des projets d’énergie renouvelable à grande échelle. Le projet Elmed est un exemple concret de l’engagement de la Tunisie à exploiter ces ressources pour non seulement répondre à ses propres besoins énergétiques, mais aussi pour devenir un fournisseur majeur d’énergie verte pour l’Europe.

Gilberto Pichetto, le ministre italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique a exprimé toute sa satisfaction suite à l’annonce du projet. « L’autorisation de la nouvelle interconnexion entre l’Italie et la Tunisie, outre le fait qu’elle constitue une étape importante dans le cadre des objectifs ambitieux de transition énergétique, permettra au pays, grâce à sa situation géographique stratégique, de renforcer son rôle de hub électrique Europe« a-t-il déclaré.

L’initiative Elmed s’inscrit dans une vision plus large du développement durable et de la transition énergétique en Tunisie. Le pays a mis en place plusieurs politiques et réformes pour encourager les investissements dans le secteur des énergies renouvelables, avec des objectifs ambitieux pour augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. D’après des sources concordantes, les autorités tunisiennes mettent les petits plats dans les grands pour réunir de leurs côtés les fonds nécessaires au démarrage du projet. Il va sans dire que la future infrastructure va apporter une grande plus-value à l’économie locale.