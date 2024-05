Énergie: ce pays européen réalise une première mondiale avec l’île Elisabeth

Photo RTBF

L’impératif de la transition vers des sources d’énergie renouvelables se fait ressentir avec une acuité croissante à travers le monde. Les défis climatiques actuels commandent une réorientation urgente des systèmes énergétiques traditionnels vers des alternatives plus durables. L’optimisation de l’exploitation des énergies renouvelables, telles que l’éolien offshore, constitue une réponse innovante à cette nécessité. En particulier, les développements technologiques et infrastructuraux récents offrent des possibilités sans précédent pour maximiser l’efficacité énergétique et minimiser les impacts environnementaux.

Au cœur de la mer du Nord, un projet ambitieux prend forme : la création de l’île « Princesse Elisabeth« . Cette initiative révolutionnaire marque une première mondiale en matière de gestion énergétique. Conçue pour être un hub central, l’île reliera les parcs éoliens offshore à la terre ferme, jouant un rôle clé dans la distribution de l’électricité verte.

Le processus de construction a déjà commencé sur le territoire des Pays-Bas. Là, des ouvriers s’affairent à la création d’un énorme caisson en béton, qui doit être suffisamment léger pour flotter mais destiné à être rempli de sable une fois en place, afin de former le périmètre de l’île. Cette phase préparatoire est cruciale car elle pose les bases physiques de l’île.

Le projet requiert l’installation de 22 caissons de grande taille, prévus pour être mis en place en mer d’ici août 2026. À terme, l’île servira de point de convergence pour les infrastructures électriques nécessaires au raccordement de 3,5 gigawatts d’énergie éolienne offshore, ce qui en fera la plus grande centrale électrique de Belgique en matière de capacité.

Lorsque les conditions le permettront, l’île énergétique devrait être capable de fournir une quantité d’électricité équivalente à celle de trois réacteurs nucléaires. Cette capacité exceptionnelle souligne l’importance stratégique de l’île dans le réseau énergétique européen, facilitant ainsi les échanges énergétiques transfrontaliers et la connexion de nouveaux parcs éoliens offshore.

Le projet « Princesse Elisabeth » est vu comme un jalon essentiel dans l’avancement de la technologie énergétique. En combinant à la fois les courants continu et alternatif, ce site unique optimisera non seulement la gestion de l’énergie mais servira aussi de carrefour pour les interconnexions futures, renforçant l’efficacité et la stabilité des réseaux électriques européens.

Ce projet témoigne de l’engagement fort de la Belgique envers la transition énergétique. L’île « Princesse Elisabeth » ne représente pas seulement une avancée technologique ; elle incarne aussi une vision audacieuse et un engagement envers un avenir énergétique durable et interconnecté.