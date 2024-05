Énergie en Afrique : l’Inde accroît de manière considérable ses investissements

Photo : Reuters

L’Inde et le Nigeria ont récemment franchi une étape importante dans leur coopération énergétique en signant un accord visant à accroître les investissements dans le secteur du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables. Cet accord ouvre de nouvelles perspectives pour le Nigeria, qui regorge d’un potentiel énergétique considérable, tout en consolidant le statut d’investisseur de premier choix que possède l’Inde dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Selon des sources émanant de la presse indienne, ledit accord a été signé ce vendredi 3 mai. Comme l’ont indiqué nos confrères de l’Agence Ecofin, les choses se sont mises en place lors de la deuxième session du Comité commercial mixte Inde-Nigeria (JTC). Cette rencontre de haut niveau s’est tenue les 29 et 30 avril 2024 à Abuja. Le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, dispose de vastes réserves d’hydrocarbures, notamment de pétrole et de gaz naturel.

Ces ressources naturelles représentent une source majeure de revenus pour l’économie nationale et offrent des opportunités d’investissement considérables dans le secteur énergétique. De plus, le Nigeria possède un potentiel inexploité en matière d’énergies renouvelables, notamment solaire, éolienne et hydroélectrique, ce qui en fait un marché attrayant pour les investisseurs internationaux.

Dans ce contexte, l’Inde émerge comme un partenaire clé pour le Nigeria dans le domaine de l’énergie. En tant que l’une des économies en croissance les plus rapides au monde, l’Inde est un importateur net de pétrole et de gaz, et cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement énergétique pour répondre à sa demande croissante en énergie. Le pays va donc mobiliser d’énormes ressources pour s’approvisionner sur le marché nigérian.

Le Nigeria, avec ses vastes réserves d’hydrocarbures, représente donc un partenaire stratégique pour l’Inde dans sa quête de sécurisation de ses approvisionnements énergétiques. En se référant aux données de 2022 de « The Observatory of Economic Complexity (OEC) », on constate que le Nigeria a exporté pour 8,2 milliards de dollars vers l’Inde. Le montant s’élève à 5,43 milliards de dollars d’exportations indiennes vers la puissance économique d’Afrique de l’Ouest.

L’Inde qui est aussi un géant de l’industrie pharmaceutique, entend booster ses investissements dans ce secteur pour augmenter les exportations de produits pharmaceutiques en direction du Nigeria. La 5ᵉ puissance économique mondiale est un leader dans le domaine des énergies renouvelables, avec un engagement fort en faveur du développement et de la promotion des énergies propres.

En investissant dans les énergies renouvelables au Nigeria, l’Inde contribue non seulement à la diversification du mix énergétique du pays, mais aussi à la lutte contre le changement climatique et à la promotion du développement durable. Les deux grands pays ont tout à gagner en collaborant main dans la main. En renforçant leur coopération dans des secteurs stratégiques, les deux pays sont bien positionnés pour mutualiser leurs ressources et leur expertise.