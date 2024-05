Énergie : les USA et la France tentent un rapprochement avec ce pays africain

Photo DR

La Guinée Conakry, dotée d’un immense potentiel en matière de production d’électricité, demeure néanmoins confrontée à un déficit chronique de production. Ce pays d’Afrique de l’Ouest, riche en ressources naturelles, ne parvient pas encore à exploiter pleinement ses capacités pour produire de l’électricité en continu, créant ainsi une opportunité attrayante pour les investisseurs étrangers.

Ce déficit énergétique attire l’attention des grandes puissances mondiales. Chacune à sa manière tente de se positionner. Les États-Unis tentent différentes approches avec des projets structurants et ciblés. La France, place, elle aussi, ses pions. L’hexagone présente un intérêt marqué pour les opportunités offertes par la Guinée dans le secteur énergétique. Le premier ministre guinéen, Bah Oury, a récemment eu un entretien stratégique avec les dirigeants d’EDF (Électricité De France) lors de l’Africa CEO Forum à Kigali au Rwanda. Cet échange a été l’occasion pour les représentants de la société française de proposer des schémas au gouvernement guinéen afin de booster la production d’électricité.

Les discussions entre Bah Oury et EDF ont porté sur des pistes de collaboration pour améliorer le secteur énergétique guinéen. EDF, avec son expertise reconnue dans le domaine de la production et de la distribution d’électricité, a présenté plusieurs projets susceptibles de transformer le paysage énergétique de la Guinée. Parmi les solutions envisagées figurent la modernisation des infrastructures existantes, l’implantation de nouvelles centrales électriques et l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays.

Dans un communiqué, Conakry a livré ceci : « Le Vice-Président Afrique et Directeur Afrique de l’Ouest (d’EDF) a proposé au chef du Gouvernement guinéen une large gamme de solutions énergétiques, de la production à la distribution et au transport d’électricité, en passant par les services d’ingénierie« .

La Guinée possède des ressources hydroélectriques considérables, notamment grâce à ses nombreux cours d’eau et ses barrages potentiels. Cependant, ces ressources restent largement sous-exploitées en raison de divers défis techniques, financiers et politiques. L’intervention d’acteurs majeurs comme EDF pourrait donc jouer un rôle crucial dans la mise en valeur de ce potentiel.

Pour EDF, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large d’expansion en Afrique, où la demande en électricité ne cesse de croître. Le continent représente un marché en plein essor avec des besoins énergétiques importants et des opportunités d’investissements substantiels.

La coopération entre la Guinée et EDF pourrait ainsi marquer le début d’une nouvelle ère pour le secteur énergétique national. En exploitant pleinement ses ressources hydroélectriques et en intégrant des solutions modernes et durables, le pays pourrait résoudre ses problèmes de déficit énergétique, mais aussi devenir un acteur clé dans le domaine de l’énergie en Afrique de l’Ouest. Comme on l’a indiqué plus haut, les USA sont aussi en embuscade et il se pourrait bien qu’ils sortent l’artillerie lourde dans les mois à venir.