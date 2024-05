Espace: la NASA lance un équipement jamais vu pour mesurer la chaleur

Photo unsplash

La NASA, toujours en quête d’exploration et de découverte, a récemment franchi une nouvelle étape dans sa mission d’observation et de compréhension de notre planète. Un événement historique s’est déroulé avec le lancement d’un petit satellite destiné à mesurer pour la première fois en détails la déperdition de chaleur dans l’espace via les pôles terrestres. Cette mission, baptisée PREFIRE, ouvre la voie à une meilleure compréhension des mécanismes climatiques fondamentaux qui régissent notre Terre.

L’annonce de cette mission révolutionnaire a été faite lors d’une conférence de presse par Karen St. Germain, directrice des recherches scientifiques portant sur la Terre à la NASA. Elle a souligné l’importance de cette nouvelle information, soulignant qu’elle apporterait une contribution cruciale à la modélisation des phénomènes se déroulant aux pôles et à leur impact sur le climat global.

Le satellite, de la taille d’une boîte à chaussures, a été lancé depuis la Nouvelle-Zélande par une fusée Electron de l’entreprise Rocket Lab. Ce n’est pas seulement un satellite qui a été envoyé dans l’espace, mais un instrument de précision conçu pour collecter des données cruciales sur la déperdition de chaleur à travers les pôles de la Terre.

Ce phénomène, longtemps théorisé mais jamais directement mesuré, revêt une importance capitale dans notre compréhension du climat terrestre. Tristan L’Ecuyer, responsable scientifique de la mission à l’Université du Wisconsin à Madison, explique que cette déperdition de chaleur joue un rôle crucial dans l’équilibre thermique de la planète. Il souligne également que ce processus est à la base de tous les systèmes météorologiques sur Terre.

Le satellite PREFIRE vise à quantifier, pour la première fois, la chaleur relâchée dans l’espace par les régions polaires. Cette mission permettra ainsi de combler une lacune dans nos connaissances scientifiques, en passant de la théorie à l’observation directe. Jusqu’à présent, les modèles climatiques se sont basés sur des suppositions plutôt que sur des données concrètes concernant ce paramètre essentiel.

En comprenant mieux la manière dont les nuages, l’humidité et les changements de surface affectent la déperdition de chaleur, la NASA espère améliorer ses prévisions climatiques futures. Cette avancée scientifique ouvre de nouvelles perspectives pour anticiper les effets du changement climatique, en particulier sur l’élévation du niveau de la mer et sur les systèmes météorologiques mondiaux.