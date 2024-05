Fecafoot: Samuel Eto’o s’excuse auprès de Marc Brys et le réintègre

Depuis quelques jours maintenant, l’affaire Samuel Eto’o-Marc Brys tient en haleine tout le Cameroun. Samuel Eto’o et le sélectionneur belge avaient eu une vive altercation au cours d’une rencontre. La vidéo de ce vif échange entre les deux personnalités avait fait le tour des réseaux sociaux. Cela a aussi mis en avant les tensions qui existent entre la fédération camerounaise et le ministère des Sports.

L’instance suprême du football camerounais n’est pas totalement sur la même longueur d’onde que le ministère des Sports. Rappelons que le choix du sélectionneur Marc Brys comme sélectionneur des Lions Indomptables est une décision qui émane du ministère des Sports et donc du gouvernement camerounais. Certaines sources ont même indiqué que l’ombre du président Paul Biya plane sur la confirmation du choix de Marc Brys.

Suite à son altercation avec Marc Brys, Samuel Eto’o n’avait pas hésité à affirmer que le belge doit se plier aux exigences de la fédération camerounaise de football (FECAFOOT) au risque de se voir démis de ses fonctions. La tension était alors à son paroxysme. Dans la vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, l’ancienne gloire du FC Barcelone a notifié qu’il allait réunir son comité exécutif pour statuer sur l’avenir de Brys.

Le lendemain de l’altercation, on apprenait à la surprise générale dans un communiqué de la FECAFOOT que Marc Brys n’était plus le sélectionneur des Lions Indomptables. Ce jeudi 30 mai, énième rebondissement. Au cours d’une rencontre au siège de la FECAFOOT, Samuel Eto’o a finalement reconnu Marc Brys dans ses fonctions de sélectionneur du Cameroun.

Apparemment, en l’espace de 48 heures, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et chacun des différents acteurs a mis de l’eau dans son vin. Samuel Eto’o a tenu à présenter ses excuses à Marc Brys pour tout ce qui s’est passé. « Vous me compterez parmi vos derniers amis ici, car si le président, que je suis, gagne, j’aurai moins de problèmes de cheveux. Si on ne gagne pas, j’aurai plus de mal pour payer des salaires et faire avancer cette mission. Cette mission n’est pas facile malgré votre expérience et votre qualité, mais vous aurez notre soutien pour qu’elle soit moins difficile » a livré Samuel Eto’o aux côtés d’un Marc Brys qui affichait un air serein.

De sources concordantes, Paul Biya aurait joué un rôle très important dans le dénouement de la crise. La hache de guerre est-elle définitivement enterrée entre la FECAFOOT et le ministère des Sports ? Marc Brys pourra-t-il bénéficier d’un environnement optimal pour mener à bien sa mission ? Les Lions Indomptables affronteront le 8 juin prochain la sélection du Cap-Vert dans le cadre des Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et le résultat du match sera minutieusement scruté par les supporters.