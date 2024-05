France: il tue son ex-femme et tente de fuir vers un pays du Maghreb

La police italienne © MIGUEL MEDINA - AFP

Une femme de 33 ans a été retrouvée morte dans son appartement à Antibes, dans les Alpes-Maritimes. La découverte macabre a eu lieu le samedi 11 mai 2024. Selon les premiers éléments de l’enquête, son ex-compagnon, un homme de 44 ans, est rapidement devenu le principal suspect. Il avait alerté les secours, prétendant que la victime n’allait pas bien, mais à leur arrivée, il avait déjà quitté les lieux.

La police s’est lancée dans une chasse à l’homme qui a conduit à l’arrestation du suspect en Italie. Arrêté le mardi 14 mai en gare de Gênes-Brignole par des agents de la police ferroviaire italienne, il tentait de fuir vers l’Algérie. Un mandat d’arrêt avait été émis par la Cour d’appel du tribunal judiciaire de Grasse, et les forces de l’ordre italiennes ont agi rapidement pour appréhender l’individu, d’origine algérienne.

Selon les autorités, l’homme cherchait à embarquer depuis Gênes vers l’Algérie après avoir traversé la frontière à Vintimille. Il a été incarcéré en attendant sa remise aux autorités françaises. Le rapport du médecin légiste indique que la mort de la femme remontait à au moins huit heures avant l’arrivée des secours. Elle présentait des traces d’ecchymoses et de traumatismes sur le visage et le corps.

Le passé violent de l’homme est également ressorti durant l’enquête. En mars 2022, il avait été condamné à 18 mois de prison, dont six avec sursis, pour violences conjugales contre la même victime. Depuis lors, aucun incident n’avait été signalé, et la victime ne bénéficiait pas du dispositif de protection « téléphone grand danger« .

L’affaire a ouvert une nouvelle information judiciaire pour homicide par concubin. Le parquet de Grasse a souligné la gravité des faits, et l’autopsie prévue devrait fournir plus de détails sur les circonstances exactes de la mort. Cette tragédie met une fois de plus en lumière la nécessité de mesures plus strictes pour protéger les victimes de violences conjugales.