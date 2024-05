France : l’animateur Cauet mis finalement en examen pour viols

Sébastien Cauet (© FRED DUGIT / MAXPPP)

Sébastien Cauet, figure emblématique de la radio sur NRJ, a été mis en examen ce vendredi pour viols sur mineures et agression sexuelle. Après avoir été déféré devant un juge d’instruction à Paris, l’animateur de 52 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec une caution fixée à 100 000 euros. La décision fait suite à une garde à vue de 48 heures dans les locaux de la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris, où il a été interrogé sur les multiples plaintes le visant.

L’enquête contre Cauet s’est intensifiée mercredi, lorsqu’il a été placé en garde à vue suite à au moins cinq plaintes déposées pour viols et agressions sexuelles. Ces accusations graves ont poussé l’animateur à se défendre vigoureusement, allant jusqu’à porter plainte pour dénonciation calomnieuse et tentative d’extorsion aggravée. Ses avocats, Simon Clemenceau et Xavier Autain, ont exprimé leur mécontentement face à une autre enquête sur une prétendue extorsion de fonds, qu’ils jugent négligée par le parquet de Nanterre.

Dans le cadre de son audition, Cauet a nié les faits qui lui sont reprochés, selon ses représentants légaux. Ceux-ci ont appelé à la retenue dans les commentaires publics et ont mis en avant le principe de la présomption d’innocence qui protège encore leur client. La complexité de l’affaire est exacerbée par les actions judiciaires engagées par l’animateur en réponse aux accusations.

L’affaire Cauet continue d’occuper le devant de la scène médiatique et judiciaire, soulignant la gravité des accusations et les répercussions potentielles pour sa carrière. Tandis que l’enquête progresse, l’animateur reste libre sous contrôle judiciaire, en attendant des développements supplémentaires dans cette affaire judiciaire complexe