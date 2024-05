France : l’armée cible un profil spécifique dans ses recrutements

Armée française (Photo Frédéric Pétry/Hans Lucas via AFP)

Face à l’essor des cybermenaces, l’armée française intensifie ses efforts pour renforcer sa cyberdéfense. Ces nouvelles menaces, prises très au sérieux par les plus grandes puissances mondiales, ont poussé la France à enclencher divers mécanismes de protection contre les cyberattaques.

Actuellement, l’armée française compte environ 4000 cyber-combattants. Consciente de l’importance cruciale de la cybersécurité, elle prévoit de recruter 1000 cyber-combattants supplémentaires d’ici 2030. Cette expansion témoigne de l’engagement de la France à se doter des ressources humaines nécessaires pour contrer les cybermenaces de plus en plus sophistiquées.

Pour attirer ces nouveaux talents, l’armée française a mis en place une politique salariale incitative. Cette stratégie vise à concurrencer les entreprises du secteur privé, souvent perçues comme plus attractives en termes de rémunération et de conditions de travail. En offrant des salaires compétitifs, l’armée espère attirer les meilleurs spécialistes en cybersécurité, prêts à relever les défis de la défense nationale.

Cependant, la politique de recrutement de l’armée française ne repose pas uniquement sur des motivations financières. Elle s’efforce également de renouveler l’image du métier de cyber-combattant. Les futures recrues se voient promettre une carrière épanouissante, avec des opportunités de développement personnel et professionnel. L’armée met en avant la possibilité de contribuer à la sécurité nationale sans forcément s’engager à long terme, ce qui pourrait séduire ceux hésitant à faire carrière dans le secteur militaire.

Les cyberattaques représentent une menace en constante évolution, nécessitant une adaptation rapide et continue. En renforçant ses capacités de cyberdéfense, la France s’assure de rester compétitive face aux autres grandes puissances militaires mondiales. Les efforts de recrutement et les incitations proposées devraient permettre à l’armée de se doter des compétences nécessaires pour protéger les infrastructures critiques et les informations sensibles du pays.

Les attaques informatiques ont connu une hausse vertigineuse depuis le déclenchement de divers conflits à travers le monde, notamment la guerre Russie-Ukraine et la crise entre Israël et le Hamas. Les cyberattaques peuvent engendrer des dégâts considérables, raison pour laquelle les principales puissances mondiales mobilisent de grands moyens pour y faire face.

Pour recruter de nouveaux profils, l’armée nationale n’hésite pas à prendre part à des compétitions de sécurité informatique. C’est dans ce genre d’évènements que l’on déniche des pépites, la crème des hackers étiques. « La guerre électronique prend de plus en plus de place. La cyberdéfense est arrivée à un niveau où elle est devenue tactique. Les attaques, on y est confrontés tous les jours » dira un haut gradé de l’armée française.