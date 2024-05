France: visé par une OQTF, il blesse plusieurs personnes dans le métro

Dans un incident troublant survenu ce dimanche après-midi dans le métro de Lyon, un homme de 27 ans a attaqué et blessé quatre personnes avec un couteau. L’agression s’est déroulée dans le 7e arrondissement, un quartier fréquemment animé de la ville. Le suspect, un ressortissant marocain, était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis 2022. Souffrant de troubles psychiatriques, il avait déjà été admis à plusieurs reprises dans des établissements spécialisés en France, bien qu’il fût totalement inconnu des services de police avant cet acte.

L’intervention rapide des forces de police a permis d’éviter un bilan plus lourd. Les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont réussi à maîtriser l’assaillant peu de temps après l’attaque, qui a eu lieu à proximité d’une sortie de rame. Fabienne Buccio, la préfète du Rhône, a salué l’efficacité et la rapidité de la réponse policière. Elle a souligné que sans cette intervention, « les choses auraient pu être beaucoup plus graves ».

Parmi les victimes, un adolescent de 17 ans a été gravement blessé et a dû être opéré d’urgence. Les quatre victimes ont été transportées à l’hôpital, deux d’entre elles en état d’urgence absolue. Heureusement, selon les dernières informations du procureur de la République de Lyon, aucun pronostic vital n’est engagé.

Le suspect a été placé en garde à vue sans opposer de résistance. Les motivations derrière son geste violent restent indéterminées. Un examen psychiatrique est prévu pour évaluer la compatibilité de son état de santé mentale avec les procédures judiciaires à venir. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour tentative d’homicide volontaire, signe de la gravité des actes commis.