Gaz au Maghreb: ce pays révèle son ambition

L’Algérie s’est engagée dans une ambitieuse trajectoire énergétique, avec pour objectif la production annuelle de 200 milliards de mètres cubes de gaz naturel dans les cinq prochaines années. Cette annonce, faite par le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, révèle une stratégie de développement énergétique d’envergure pour le pays.

Cette décision stratégique, conforme aux directives du président Abdelmadjid Tebboune, témoigne d’une volonté politique affirmée de dynamiser le secteur énergétique et de répondre aux besoins croissants, tant sur le plan national qu’international. En effet, augmenter la production de gaz naturel permettra non seulement de satisfaire la demande intérieure, mais également de renforcer les capacités d’exportation, avec pour objectif un volume exporté de 100 milliards de mètres cubes par an.

Au cours des dernières années, l’Algérie a maintenu une production moyenne de 137 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Cette augmentation projetée à 200 milliards de mètres cubes représente donc un bond significatif, essentiel pour répondre à une demande en constante augmentation. En effet, avec la mise en service de plus de 1 400 nouvelles usines au cours des dernières années et la construction de plus de 500 000 logements chaque année, la consommation nationale de gaz naturel a connu une hausse notable. Dans ce contexte, garantir un approvisionnement stable et suffisant en gaz naturel devient un impératif pour soutenir le développement économique du pays.

La stratégie de la compagnie nationale Sonatrach, pilier de l’industrie énergétique algérienne, est axée sur l’expansion de la production et l’exploration de nouveaux gisements. Les récents accords de partenariat avec des géants mondiaux de l’industrie des hydrocarbures témoignent de cette volonté d’expansion et d’optimisation des ressources.

Parallèlement à l’augmentation de la production de gaz naturel, l’Algérie se positionne également comme un acteur majeur dans le domaine de l’électricité. Le projet de raccordement électrique avec les pays européens via la Méditerranée illustre cette vision d’intégration régionale et de diversification des flux énergétiques. Une fois achevé, ce projet permettra à l’Algérie de devenir un hub énergétique incontournable, renforçant ainsi sa position sur l’échiquier énergétique international.