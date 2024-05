Gaz en Afrique : un projet liant deux pays sur le point de voir le jour

Photo d'illustration

La Mauritanie et le Sénégal se préparent à inaugurer une nouvelle ère de coopération énergétique avec le développement du projet gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA). Cette initiative conjointe, fruit d’une collaboration étroite entre les deux pays, promet de dynamiser l’économie régionale et de renforcer la position des deux nations sur la scène énergétique mondiale.

Le projet GTA, situé dans les eaux territoriales partagées entre la Mauritanie et le Sénégal, abrite d’importantes réserves de gaz naturel qui ont attiré l’attention des acteurs énergétiques internationaux. Cette collaboration transfrontalière, marquée par un partage équitable des ressources et des bénéfices, démontre la volonté des deux pays de tirer parti de leur potentiel hydrocarbure commun pour stimuler le développement économique et social de la région.

L’entreprise Kosmos Energy, partenaire du géant BP et de PetroSen (société publique du pétrole du Sénégal) met les petits plats dans les grands afin que le projet soit une réussite totale. Kosmos Energy a annoncé avoir réalisé des travaux majeurs qui vont faciliter la mise en service du Greater Tortue Ahmeyim. « Le chantier sous-marin progresse conformément aux attentes, l’installation de la conduite de transport du gaz étant désormais achevée et les travaux de raccordement étant en cours de finalisation » dira Kosmos Energy dans un communiqué.

D’après des sources bien introduites, les premières productions sont attendues pour le 3ᵉ et 4ᵉ trimestre de l’année 2024. L’exploitation des réserves de gaz naturel du projet GTA revêt une importance stratégique majeure pour la Mauritanie et le Sénégal. En plus de renforcer leur sécurité énergétique et de réduire leur dépendance aux importations de gaz, cette initiative contribuera à diversifier leurs économies respectives et à créer des emplois dans les secteurs de l’énergie, de l’ingénierie et des services connexes.

La mise en service imminente du projet gazier GTA représente une étape décisive dans la transformation économique et énergétique de la région. Avec une production attendue de millions de mètres cubes de gaz par jour, le projet GTA devrait générer d’importants revenus pour la Mauritanie et le Sénégal, tant par le biais des redevances et des taxes que par les opportunités commerciales découlant de la commercialisation du gaz sur les marchés régionaux et internationaux.

De plus, le projet GTA ouvre la voie à d’autres opportunités de coopération bilatérale et régionale dans le domaine de l’énergie. En renforçant les liens entre les deux pays et en favorisant l’intégration régionale, cette initiative contribuera à promouvoir la stabilité et la prospérité dans toute la sous-région ouest-africaine.