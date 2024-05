GDIZ au Bénin : Les agriculteurs touchent du doigt ce que deviennent leurs produits

Dans la matinée de ce mardi 14 mai 2024, plusieurs acteurs agricoles des communes de Malanville, Karimama – Gogounou – Savè – Ouèssè et Glazoué ont visité les installations de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Cette initiative qui émane de la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin (Cnab) et la SIPI-Bénin SA a pour objectif de sensibiliser les producteurs sur les opportunités offertes par la Gdiz en matière de transformation locale de leurs produits. L’autre but de cette visite est d’encourager les acteurs agricoles à accroître la production pour répondre à la demande croissante des unités de transformation.

Dans les locaux de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, ce mardi, les producteurs béninois ont eu l’occasion de toucher du doigt ce à quoi servent les matières premières qu’ils produisent. Venus des différentes communes du Bénin, ils ont été reçus par les responsables de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (Sipi-Bénin Sa). Ils ont eu droit à une présentation de la zone et ce qui s’y fait avant de visiter chaque usine impliquée dans la transformation des matières premières produites au Bénin telles que le Coton, le Soja et l’Acajou.

La première étape a été la présentation de la zone aux visiteurs. L’honneur est ainsi venu au directeur de la Sipi-Bénin Sa de faire le point global du projet et ce qu’il a déjà produit comme impact sur le plan socio-économique. On retient à ce niveau que la Zone économique de Glo-Djigbé est étendue sur une superficie de 1640 hectares et a atteint son niveau actuel en moins de deux ans d’exploitation. Il a fait également savoir que la première phase a été entièrement achevée et 400 hectares sont exploités par les investisseurs qui sont déjà installés sur les lieux.

Il n’a pas manqué de rappeler que la Gdiz est le résultat d’un Joint-Venture entre la République du Bénin et le Groupe Arise, partenaire technique chargé d’aménager, de promouvoir, de développer et d’exploiter la zone. Sur le plan social, la Gdiz a déjà produit des impacts assez visibles. Plusieurs milliers d’emplois sont déjà créés. Les perspectives sur le plan de l’emploi sont encore très bonnes selon les confidences qui ont été faites par le directeur. Il a par la suite demandé aux producteurs de continuer la franche collaboration avec la Sipi-Bénin Sa afin de garantir la pérennisation de ce projet.

La deuxième partie a été la visite des différentes usines de productions installées au sein de la Gdiz. De façon concrète, les producteurs ont touché du doigt ce à quoi servent leurs cotons, soja, ou acajou quand ils quittent les champs de Malanville, Karimama – Gogounou – Savè – Ouèssè ou deGlazoué. Les producteurs ont pu constater la confection des vêtements » Made in Benin », des T-shirts, des treillis pour les Forces armées Béninoises, la Police Républicaine, la Douane.



Ils ont pu visiter également l’Unité intégrée de Textile ultramoderne (BTex) où se transforme déjà le Coton « Made in Benin » en serviettes, draps, fils exportés vers le Pakistan, la Turquie, le Portugal, l’Espagne. Au terme de la visite, ces derniers ont résolument pris l’engagement d’aller porter la Bonne Nouvelle découverte ce jour à leurs frères et sœurs qui n’ont pas pu faire le déplacement. Ils ont également pris l’engagement de donner le meilleur d’eux-même afin que la prochaine campagne agricole soit fructueuse. Notons qu’au cours des trois prochaines semaines, les producteurs d’autres communes s’adonneront à cet exercice.