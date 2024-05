Gdiz au Bénin : Les travailleurs outillés sur les risques au travail

Dans le cadre de la journée Mondiale pour la Sécurité et la Santé au Travail, un programme de sensibilisation a été organisé au profit des travailleurs au sein de la Zone industrielle. Sous la direction de Rahkmatoulah Cisse, Manager du département HSE, les différents participants à ce programme ont été entretenus entre autre autour des risques de chutes en travaux en hauteur, risques liés aux activités de levage et manutention; risques d’accidents lors du transport routier.

L’activité a rassemblé en effet, en plus des employés, les investisseurs et contractants. Selon les confidences qui ont été faites, tout au long du mois de mai, il sera organisé au sein de la Zone industrielle de Glo-djigbé, une série de formations sur la sécurité et la santé dans toutes ses unités. L’objectif des dirigeants est de renforcer l’engagement envers un environnement industriel sûr et sain.