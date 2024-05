Ghetto démantelé au Bénin :  30 personnes arrêtées

Image pixabay

Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées ce mercredi 29 mai sous l’échangeur de Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi. L’information a en effet été publiée sur la page Facebook de la Police républicaine. Les personnes mises en cause seraient des vendeurs et des consommateurs de produits psychotropes selon la police.

On retiendra également qu’une quantité significative de chanvre indien a été découverte sur les lieux. Les trente personnes mises aux arrêts ont été interpellées pour détention, consommation et trafic de cette substance illicite. L’opération s’inscrit dans le cadre d’une guerre ouverte lancée par la Direction départementale de la Police républicaine de l’Atlantique contre la prolifération des ghettos dans le département.

En plus de l’unité de police de Godomey, celles de Togba, Pahou, Hêvié, Houédo, et d’Abomey-Calavi sont toutes en état d’alerte dans le cadre de la lutte contre ce fléau. Rappelons qu’avant cette opération, cinq individus avaient été appréhendés pour détention, usage et trafic de produits psychotropes lors d’une opération conjointe anti-ghettos menée lundi 27 mai 2024. Ladite opération avait été coordonnée par une équipe mixte des éléments des commissariats du 5ᵉ et du 7ᵉ arrondissements de Cotonou au quartier Scoa Gbéto, dans la rue Colatinsa, et à Jonquet, en face du parc automobile.

Comme dans le département de l’Atlantique, le Littoral mène sa guerre contre ces produits prohibés. Les 13 commissariats que comptent le département ont entamé une guerre contre la prolifération des ghettos. ‹‹ Cette victoire contre les ghettos marque un tournant majeur dans la lutte pour la sécurité publique dans le département du Littoral. Elle témoigne de la détermination et de la vigilance des autorités locales et des forces de l’ordre, prêtes à agir fermement pour garantir la tranquillité et la quiétude de tous ››, a indiqué la Police Républicaine.