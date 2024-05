Guerre commerciale: la Chine cible l’UE une nouvelle fois

Ursula von der Leyen © REUTERS/Vincent Kessler

Entre la Chine et l’Union européenne, les tensions commerciales continuent d’alimenter les discussions. En effet, alors que Bruxelles a décidé de tout mettre en place afin de, peu à peu, réduire sa dépendance aux technologies chinoises, Pékin a réagi en annonçant l’ouverture de diverses enquêtes concernant les produits européens, qu’il s’agisse de produits consommables, technologiques, automobiles…

Dernière en date ? L’annonce d’une enquête antidumping sur un produit chimique d’ingénierie, importé de l’Union européenne, des États-Unis, de Taïwan et du Japon. Plus concrètement, le gouvernement chinois cible le copolymère de polyoxyméthylène. C’est une forme de plastique qu’on retrouve dans plusieurs produits du quotidien, notamment les pièces détachées des voitures, des équipements médicaux ou nos smartphones.

La Chine annonce l’ouverture d’une enquête

Pour rappel, le dumping est une pratique commerciale dont la finalité pour une entreprise est de vendre à l’étranger, un produit à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur le marché national. Cette enquête, d’une durée d’un an, pourrait être prolongée de six mois, pour une durée totale de 18 mois donc et pourrait déboucher sur des sanctions économiques à l’encontre de l’Union européenne.

Une annonce qui intervient quelques semaines après que l’Union européenne a, elle aussi, annonce une enquête quasi-similaire. Bruxelles souhaite en apprendre davantage sur certaines des subventions accordées par la Chine aux entreprises issues de son secteur industriel. Des subventions reversées après que l’UE a accusé Pékin de pratiques discriminatoires en ce qui concerne son marché public de dispositifs médicaux.

D’autres sujets pourraient entraîner des tensions commerciales

Les sujets de tensions sont très nombreux. Car outre la question des copolymères de polyoxyméthylène ainsi que le sujet des subventions concernant le marché public de dispositifs médicaux, des points de discorde ont aussi été soulevés sur le sujet des alcools et notamment des cognacs. Le secteur des véhicules électriques pourrait, aussi, causer certains problèmes à terme, notamment avec l’émergence des géants chinois dans ce secteur.