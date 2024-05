Guerre en Ukraine: de plus en plus d’Ukrainiens fuient la mobilisation

des soldats ukrainiens

Alors que la guerre en Ukraine continue sur le terrain et que la Russie semble même continuer à gagner du terrain, au grand dam des forces ukrainiennes qui ne cessent d’appeler l’Occident à plus de matériel et de financement, il semblerait qu’un nouveau problème pointe le bout de son nez.

Ce problème, c’est la mobilisation. En effet, selon les informations dévoilées par Agnesa Kopernicka, porte-parole de la police slovaque des frontières, les autorités slovaques auraient arrêté 388 Ukrainiens au cours des quatre premiers mois de l’année. C’est quasiment le double par rapport à la même période, en 2023. En effet, à l’époque, ce sont 166 hommes qui ont été arrêtés.

De plus en plus d’Ukrainiens tentent de fuir les combats

Cette hausse du nombre de départs d’Ukraine s’explique par une toute nouvelle loi qui s’apprête à entrer en vigueur. Celle-ci devrait rendre plus complexes, les possibilités de ne pas respecter le devoir de mobilisation. Cette loi vise à resserrer les boulons, alors que l’interdiction imposée aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays est toujours en vigueur.

Au total, depuis le début de la guerre en Ukraine, ce sont 1.484 Ukrainiens qui ont décidé de quitter le territoire par la frontière slovaque. Si ces derniers ont été arrêtés, il est tout à fait possible qu’une plus grosse proportion d’hommes ait réussi à quitter le pays pour échapper aux combats, parfois très violents, notamment à l’est du pays, là où les forces russes sont surtout implantées.

La Roumanie, autre chemin prisé

D’autres chemins sont utilisés par les hommes ukrainiens souhaitant quitter le pays, à commencer par la Roumanie. Certains tentent notamment de traverser la rivière Tisza, notamment dans des conditions d’obscurité totale, pour ne pas être aperçus. Si certains y parviennent, les drames sont communs. Récemment, trois corps de soldats ukrainiens ont été retrouvés à ce même endroit, précisément.