Hadj 2024 : Alassane Seïdou donne le lieu d’accueil des pèlerins à Cotonou (Communiqué)

Le Ministre Alassane Séidou. Photo: Présidence du Benin

De façon temporaire, des rues menant à Pharmaquick et à l’Association interprofessionnelle du Coton (Aic) à Akpakpa seront fermées. C’est ce qu’il convient de retenir d’un communiqué du Ministre béninois de l’Intérieur. Selon les précisions apportées par ce document, cette disposition entre dans le cadre du déroulement des opérations relatives à l’édition 2024 du pèlerinage à la Mecque. Le site qui a été retenu pour l’accueil des pèlerins est à Akpakpa Tokpélégbé (Ex Sobetex). Ainsi, par deux fois, la rue sera bloquée.

La première période est du 29 mai au 07 juin 2024. La dernière est du 24 juin au 3 juillet 2024. Rappelons que le Hadj 2024 a été officiellement lancé le mardi 12 décembre 2023 par Olushegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères et président du comité d’orientation et de supervision du Hadj. La cérémonie de lancement en présence s’est déroulée en présence des dignitaires de la communauté musulmane du Bénin et des ministres Alassane Seïdou de l’intérieur et de la sécurité publique et Benjamin Ignace Hounkpatin de la santé.

On retient que cette édition 2024 enregistrera la participation de 2300 pèlerins béninois. Chaque participant doit débourser un montant total de 3 millions 500 mille francs CFA. « Notre ambition est de faire en sorte que très tôt, en amont, nous puissions atteindre ce quota », fait savoir le ministre Bakari pour qui le Hadj, « au-delà d’être une expérience religieuse, doit être une expérience heureuse pour le Pèlerin ».