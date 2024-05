Hydrogène vert : un pays maghrébin vise grand avec une enveloppe colossale

La Tunisie s’engage résolument dans une nouvelle ère énergétique avec un plan ambitieux pour développer l’hydrogène vert, nécessitant des investissements colossaux évalués à environ 120 milliards d’euros. Cette initiative vise à transformer le paysage énergétique du pays tout en renforçant son engagement en faveur de la transition écologique.

Pour atteindre cet objectif, la Tunisie a élaboré une feuille de route structurée autour d’un scénario de production ambitieux, visant à générer 8,3 millions de tonnes d’équivalent hydrogène et de produits PtX (Power-to-X) d’ici quelques décennies. Cette stratégie comprend plusieurs phases de mise en œuvre, avec une première série d’investissements concentrés sur la période 2025-2030.

Les efforts initiaux se focaliseront principalement sur le développement des infrastructures d’énergie renouvelable dans le sud de la Tunisie, une région riche en ressources solaires et éoliennes. Ces ressources permettront de produire de l’hydrogène vert, une source d’énergie propre et durable. Une part significative de ces investissements sera également destinée à la construction d’une usine d’ammoniac vert à Gabès, destinée à approvisionner le marché local des engrais. Ce projet phare devrait contribuer non seulement à la réduction des émissions de carbone mais aussi à la sécurité alimentaire du pays.

Par ailleurs, l’implantation de l’infrastructure nécessaire pour l’hydrogène vert implique des travaux considérables. Ceux-ci comprennent la construction de gazoducs, la mise en place de stations de compression modernisées, ainsi que le développement de systèmes de dessalement et de pompage pour l’eau, indispensable à la production d’hydrogène. Le stockage sécurisé de l’hydrogène est un autre défi majeur à relever pour garantir l’efficacité et la sécurité du réseau de distribution.

Pour financer ce projet d’envergure, la Tunisie prévoit de s’appuyer principalement sur des fonds provenant de l’étranger. L’Union européenne et d’autres institutions multilatérales ont été identifiées comme les principales sources de financement. Ce soutien international est crucial, non seulement pour fournir les capitaux nécessaires, mais aussi pour garantir le transfert de technologies et d’expertise indispensable à la réalisation de ce projet innovant.

La transformation énergétique de la Tunisie par l’hydrogène vert est un pari audacieux qui pourrait positionner le pays comme un leader régional en matière de technologies propres et durables.