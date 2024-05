Insomnie: un médecin donne la méthode ultime pour réussir à dormir

Photo DR

Le sommeil, élément fondamental du bien-être quotidien, revêt une importance capitale pour la santé physique et mentale. Une bonne nuit de repos aide à la régénération des cellules, consolide la mémoire et stabilise les émotions. Sans sommeil adéquat, le corps humain peine à fonctionner efficacement, augmentant le risque de maladies chroniques comme l’obésité, le diabète, et les troubles cardiovasculaires. Malgré ces bienfaits indéniables, nombre de personnes éprouvent des difficultés à trouver le sommeil, souvent perturbé par le stress, l’anxiété ou des troubles du rythme circadien.

Les obstacles à un sommeil réparateur sont multiples et variés. Pour certains, il s’agit d’un environnement peu propice au repos, tandis que pour d’autres, les pensées anxieuses et le surmenage mental retardent l’endormissement. Ces problématiques persistent malgré les remèdes traditionnels bien connus, tels que la lecture ou les bains chauds. C’est dans ce contexte qu’une approche novatrice, proposée par le Dr Scott Walter, médecin américain, se distingue par sa simplicité et son efficacité.

Le Dr Walter a introduit une technique qu’il qualifie de révolutionnaire pour faciliter l’endormissement, le « remaniement cognitif » ou « cognitive shuffling » en anglais. Cette méthode, qu’il a partagée sur la plateforme TikTok, consiste à mélanger les pensées afin de distraire l’esprit des schémas de pensée stressants qui empêchent le sommeil. Selon lui, cette technique permettrait de déclencher ce qu’il appelle des « micro-rêves« , des précurseurs de l’état de sommeil profond.

Le principe est de penser à des mots aléatoires sans lien apparent entre eux, par exemple : « vache, feuille, sandwich, beurre, rein« . Le Dr Walter conseille de répéter mentalement ces mots jusqu’à ce que le sommeil survienne. Cette distraction mentale vise à désengager le cerveau des préoccupations quotidiennes et à encourager la détente nécessaire à un endormissement rapide.

Pour ceux qui trouvent difficile de générer des mots au hasard, le Dr Walter propose une variante de sa méthode. Il suggère de choisir une lettre de l’alphabet et, à intervalles réguliers marqués par huit battements de cœur, de penser à un mot commençant par cette lettre. Répéter ce processus devrait aider à atteindre un état de relaxation propice au sommeil.

Avec ses propositions, le Dr Walter offre une alternative intéressante aux méthodes conventionnelles de gestion de l’insomnie. Cette approche, à la fois simple et accessible, pourrait bien changer la manière dont de nombreuses personnes appréhendent l’heure du coucher, les conduisant doucement vers un sommeil paisible et réparateur.