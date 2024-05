Jeff Bezos surpasse Bernard Arnault et devient l’homme le plus riche du monde (Bloomberg)

Jeff Bezos a une fois de plus retrouvé sa position en tête des plus grandes fortunes mondiales. Le fondateur d’Amazon, avec une fortune estimée à 205 milliards de dollars, dépasse désormais Bernard Arnault, le magnat français du luxe et patron de LVMH selon Bloomberg. Ce dernier avait brièvement occupé la première place grâce à une revalorisation des actions de LVMH, mais une récente chute boursière a inversé cette tendance.

En effet, la méthode de calcul récemment adoptée par Bloomberg avait temporairement gonflé la valeur des actions détenues par Bernard Arnault, augmentant sa fortune de 30 milliards de dollars. Cependant, cette réévaluation n’a pas résisté aux fluctuations négatives du marché. LVMH a subi une baisse de 2,8 % ce mercredi, ajoutant aux difficultés rencontrées par l’entreprise ces dernières semaines. En une seule journée, la fortune d’Arnault a chuté de 6,7 milliards de dollars, le plaçant désormais à 203 milliards de dollars, soit 188 milliards d’euros.

Cette instabilité a contribué à l’érosion continue de la richesse de Bernard Arnault depuis le début de l’année, avec une perte totale de 4,4 milliards de dollars. Pendant ce temps, la fortune de Jeff Bezos a connu une ascension impressionnante, augmentant de près de 28 milliards de dollars sur la même période.

Bernard Arnault, bien que désormais en seconde position, reste toujours devant Elon Musk, dont la fortune est évaluée à 202 milliards de dollars. Musk, malgré ses propres défis financiers récents, demeure un compétiteur proche dans cette course aux richesses. Ainsi, Jeff Bezos reprend la couronne de l’homme le plus riche du monde, un titre qu’il a souvent disputé ces dernières années.

Jeff Bezos, né en 1964 à Albuquerque, est le fondateur d’Amazon, l’une des plus grandes entreprises de commerce électronique au monde. Diplômé de l’université de Princeton, il a lancé Amazon en 1994 depuis son garage. Ce qui a commencé comme une librairie en ligne est devenu un géant technologique diversifié, touchant à la vente au détail, au cloud computing et à la production audiovisuelle. En 2021, Bezos a quitté son poste de PDG pour se consacrer à des projets comme Blue Origin, sa société spatiale. Visionnaire et innovateur, il reste une figure emblématique de l’entrepreneuriat moderne.