Espace: la Chine a lâché un mystérieux objet qui inquiète

Photo unsplash

Mais que se passe-t-il au-dessus de nos têtes ? En effet, depuis 164 jours maintenant, un avion spatial robotique chinois a été lancé dans l’espace. Si cela n’a pas de quoi effrayer qui que ce soit, l’annonce selon laquelle il a relâché une charge utile totalement inconnue il y a quelques heures.

Ce sont les forces de sécurité américaines, qui sont chargées de surveiller le domaine spatial, qui ont fait état du lancement de cette charge utile. Quelques hypothèses ont été mises toutefois. Selon l’US Space Force, cela pourrait être un “sous-satellite” (un satellite miniature) ou un équipement dont les Chinois souhaiteraient éventuellement se débarrasser avant que l’avion spatial Shenlong ne revienne sur Terre.

Publicité

La Chine procès à des lancements inconnus dans l’espace

Côté chinois, personne n’a communiqué à ce sujet. En effet, les autorités semblent vouloir laisser libre-court au développement de leur projet, plutôt que d’annoncer quoique ce soit à ce sujet. Un projet qui a débuté en décembre 2023, date à laquelle le Shenlong a décollé, à bord d’une fusée Longue Marche 2F, pour sa troisième mission. Une mission dont on ne connaît toutefois pas la date de fin.

C’est alors que le mystère de cette mission a débuté. En effet, quelques jours seulement après sa mise en orbite, le Shenlong a commencé à relâcher plusieurs objets en orbite. Or, ces objets, justement, n’émettaient aucun signal. Impossible de déterminer ce que ces derniers étaient, ou sont. Impossible, aussi, de savoir où ils se trouvent. La mission Shenlong apporter dont son lot de questionnement.

Questionnement des puissances spatiales

Une situation qui tend les États-Unis, l’Union européenne, mais aussi l’Inde, le Japon et dans une moindre mesure, la Russie. En effet, ces puissances spatiales souhaitent, elles aussi, développer et renforcer leurs capacités aérospatiales et le fait de voir la Chine procéder à des exercices ou des lancements totalement inconnus a de quoi supposer quelques craintes.