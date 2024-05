La Chine domine le monde dans un nouveau secteur

Photo AFP

La montée en puissance de la Chine sur la scène mondiale est désormais une réalité incontestable, s’étendant à travers plusieurs secteurs clés de l’économie mondiale. De la fabrication à l’innovation technologique, en passant par les infrastructures et les services financiers, le pays a su imposer sa marque. Les efforts soutenus dans le développement technologique lui ont permis de devenir un leader mondial en matière de télécommunications avec des entreprises comme Huawei. Dans le domaine de l’infrastructure, la Chine a également pris le devant grâce à ses vastes initiatives telles que la Nouvelle Route de la Soie, favorisant son influence en Asie, en Europe et au-delà. En outre, son engagement dans les énergies renouvelables l’a positionnée comme un acteur majeur dans la lutte contre le changement climatique. Cette prééminence se reflète aussi dans le secteur bancaire, où elle vient de franchir un nouveau seuil.

Selon le dernier rapport publié par S&P Global Ratings au début mai 2024, les banques chinoises continuent de dominer le classement des plus grandes banques mondiales, mesuré en termes d’actifs. L’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) maintient sa position en tête avec des actifs s’élevant à 6.303 trillions de dollars. Elle est suivie de près par Agricultural Bank of China, qui a récemment surpassé China Construction Bank pour se hisser à la deuxième place. Cette dynamique illustre la robustesse du secteur financier chinois, même face à des défis économiques mondiaux tels que l’inflation élevée et les taux d’intérêt accrus.

Les banques chinoises ont montré une croissance impressionnante de leurs actifs, avec des augmentations entre 9,6 % et 11,1 % au cours de l’année 2023, avant de se stabiliser à 8,9 % en février 2024. Cette expansion est en grande partie due à une stratégie nationale visant à renforcer le secteur agricole, contribuant ainsi à un taux de croissance des prêts de 14,5 % pour l’Agricultural Bank of China.

En dépit d’une récession dans le secteur immobilier, ces institutions ont su préserver et même renforcer leur stature, témoignant de leur capacité à naviguer dans un environnement économique global fluctuant. Ce maintien au sommet du classement mondial reflète non seulement la solidité financière des banques chinoises mais aussi leur rôle croissant dans l’économie mondiale.

Par ailleurs, la présence significative de l’ICBC dans le paysage bancaire africain via des participations majeures dans des banques telles que le groupe sud-africain Standard Bank souligne l’importance stratégique de l’Afrique comme un partenaire commercial et financier pour la Chine. Cette relation est cruciale alors que l’Afrique continue de se développer et de chercher des partenaires fiables pour soutenir son ascension économique.

La domination des banques chinoises dans le classement mondial est un indicateur clair de l’ascension continue de la Chine comme superpuissance économique mondiale. Avec un portefeuille d’actifs surpassant le produit intérieur brut de continents entiers, la Chine établit des précédents qui pourraient redéfinir les dynamiques de pouvoir économique dans les années à venir. Cependant, il est essentiel de noter que, bien que dominant dans le secteur bancaire, le pays n’a pas encore renversé la suprématie des institutions financières américaines et européennes dans le domaine des arrangements de prêts internationaux pour l’Afrique.