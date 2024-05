La promesse de Macron aux français 

Photo : Stoyan Nenov/Reuters

Alors qu’il y a quelques jours à peine, le Fonds Monétaire International (FMI) tirait la sonnette d’alarme, en affirmant que la croissance française, attendue à 1% en 20204 pourrait finalement être plus faible à 0.8% “seulement”, laissant d’ailleurs craindre un déficit public plus important que ce qui est espéré, alors qu’il est déjà à 5.5% du PIB.

En effet, si la croissance du produit intérieur brut a été très bonne en 2022 (à +2.5%), l’inflation et les taux élevés de la BCE ont forcément enrayé la dynamique. Aujourd’hui, la croissance a considérablement ralenti, à 0.9% l’an dernier et 0.2% actuellement, avec une prévision à 1% d’ici à la fin de l’année. Une conjoncture qui a fait que la dette publique française a explosé, atteignant les 5.5% de PIB contre 4.9 initialement prévu.

Emmanuel Macron fait une promesse aux français

Emmanuel Macron s’est toutefois montré positif quant à la capacité de l’État à ramener ce déficit public, sous la barre des 5, voire des 4.5% d’ici aux mois prochains. Assurant qu’il n’y avait pas de dérapage en matière de dépense de l’État, ce dernier a même ajouté que le budget voté était plutôt “sous-consommé”, ajoutant que, dans tous les cas, le pays devait réaliser 10 milliards d’euros d’économies supplémentaires.

Pas question toutefois de changer de cap politique. Celui qui s’est engagé à réduire de 2 milliards d’euros au total, les impôts des classes moyennes d’ici à 2025, a ajouté qu’il ne serait pas cohérent d’opter pour une nouvelle stratégie alors que son second mandat est déjà bien entamé. Affirmant que la stratégie menée était la bonne, ce dernier estime que la France est sur le bon chemin.

La France, prête à renouer avec la croissance ?

Il a d’ailleurs promis aux Français, un second semestre beaucoup plus intéressant pour le pays, que le premier, notamment au niveau croissance économique. Selon le chef de l’État, l’inflation a fortement ralenti, sans pour autant faire entrer le pays en phase de récession. Ainsi, tous les ingrédients semblent être réunis pour que le pays reparte de l’avant et génère à nouveau de la valeur, après 2 ou 3 années compliquées, suite au COVID-19.