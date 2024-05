La Russie a débuté ses représailles contre les Occidentaux selon des experts

Vladimir Poutine. Photo : Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP

Depuis février 2022, le conflit entre la Russie et l’Ukraine s’est intensifié, mettant en lumière les tensions géopolitiques dans la région. Initialement lancée comme une offensive russe pour, selon Moscou, dénazifier et protéger les populations russophones en Ukraine, cette opération militaire a rapidement évolué en un affrontement armé de grande envergure. La réponse internationale a été marquée par une série de sanctions économiques sévères contre la Russie par les pays occidentaux mais aussi une livraison massive d’armements à l’Ukraine, exacerbant les tensions et poussant Moscou à envisager des mesures de rétorsion.

Selon des experts du renseignement, l’Europe fait face à une menace croissante d’opérations de sabotage orchestrées par la Russie, dans le but de réaliser des gains militaires en Ukraine tout en infligeant des coûts politiques et économiques significatifs aux pays européens. Ces actions visent également à tester la réaction des pays occidentaux face à des perturbations ciblées.

Joseph Fitsanakis, professeur à la Coastal Carolina University, a indiqué à Al Jazeera que nous assistons aux premières phases d’une activation systématique de cellules dormantes russes à travers le monde, un phénomène sans précédent dans l’histoire occidentale d’après-guerre. Des rapports récents, y compris de Chatham House, confirment que divers incidents en Europe correspondent aux stratégies anticipées de la Russie en cas de conflit ouvert avec l’OTAN.

Keir Giles, consultant senior à Chatham House, souligne que la Russie perçoit toute action nuisible à l’Occident comme un renforcement de sa propre sécurité, motivant ainsi davantage d’initiatives perturbatrices. En avril, des interférences avec le système GPS ont forcé deux avions Finnair à retourner en Finlande, évitant ainsi un atterrissage à Tartu, en Estonie, un acte attribué à Moscou par l’agence finlandaise des transports.

Ces actions de brouillage, bien que présentées initialement comme des mesures d’autoprotection, ont révélé leur potentiel perturbateur pour l’aviation européenne, poussant la Russie à étendre ces opérations sans rencontrer de réelles oppositions. Cette escalade de perturbations indique un manque de contraintes perçu par la Russie dans l’emploi de telles tactiques.

Enfin, l’arrestation récente de doubles ressortissants en Allemagne et au Royaume-Uni pour des complots visant à attaquer des installations militaires américaines, ainsi que des cyberattaques attribuées au GRU contre des infrastructures critiques en Europe, montrent que le sabotage et l’utilisation de procurations restent des éléments centraux de la doctrine de guerre russe. Ces actions, souvent dissimulées, visent à éroder la puissance et la détermination des ennemis de la Russie, soulignant une période d’escalade significative dans les représailles de Moscou contre l’Occident.