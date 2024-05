Le Maroc pourrait obtenir cette arme sophistiquée après son rapprochement avec Israël

Photo : AFP

Les relations entre Israël et les pays arabes et musulmans ont été historiquement tendues, marquées par des conflits prolongés et une méfiance mutuelle. Israël, souvent perçu comme un état occupant par plusieurs nations de la région, a longtemps été isolé diplomatiquement au sein du monde arabe. Les tensions sont exacerbées par la question palestinienne, les guerres successives et les politiques expansionnistes d’Israël. Cependant, un tournant notable a été observé avec les Accords d’Abraham en 2020, initiant une normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes, dont le Maroc.

Le processus de normalisation des relations entre le Maroc et Israël, facilité par les Accords d’Abraham, a ouvert la voie à des échanges diplomatiques et commerciaux significatifs, incluant la vente de technologies militaires sophistiquées. Dans ce contexte, la vente des drones militaires SeaGuardian au Maroc est en cours d’examen par le Congrès américain. Ces drones, fabriqués par General Atomics, représentent une avancée technologique majeure pour les capacités de surveillance et de reconnaissance du Maroc.

Le Maroc avait initié ces négociations sous l’administration Trump, liant cette acquisition à la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Cette décision, annoncée en décembre 2020, a marqué un tournant stratégique pour le Maroc, qui cherche à renforcer ses capacités militaires tout en consolidant ses alliances internationales. L’accord, évalué à un milliard de dollars, inclut non seulement les drones SeaGuardian, mais aussi des munitions de précision telles que les missiles Hellfire, les bombes Paveway et les kits JDAM.

Les drones MQ-9B SeaGuardian se distinguent par leur capacité à couvrir des distances des milliers de kilomètres, ce qui les rend particulièrement adaptés pour les missions de surveillance vaste comme les régions désertiques. General Atomics, le constructeur de ces drones, met en avant leur polyvalence, notamment leur capacité à intégrer des systèmes de surveillance maritime étendus, des systèmes d’identification automatique et des mesures de soutien électronique. De plus, ces drones peuvent être équipés d’un kit de mission de guerre anti-sous-marine, augmentant ainsi leur utilité pour les opérations de patrouille maritime et de reconnaissance.

L’acquisition des drones SeaGuardian par le Maroc représente une étape significative dans la modernisation de ses capacités militaires. Ce développement est également un témoignage des changements géopolitiques en cours dans la région, où les alliances se redéfinissent et les anciennes tensions laissent place à de nouvelles opportunités de coopération stratégique.