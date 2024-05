Lithium au Maghreb: Première bonne nouvelle pour ce pays

Lithium (Photo DR)

Le lithium, ce métal léger, constitue une ressource stratégique cruciale dans l’économie moderne, surtout en raison de sa place centrale dans la fabrication des batteries pour véhicules électriques et le stockage d’énergie renouvelable. Sa demande mondiale ne cesse d’augmenter, poussant ainsi les pays détenteurs de ces ressources à explorer et à valoriser leurs gisements. Le lithium est aussi essentiel dans diverses industries technologiques, ce qui en fait un enjeu économique de premier ordre.

L’Algérie, riche en ressources minières variées, s’ouvre à l’exploitation potentielle du lithium, marquant ainsi un tournant majeur dans son secteur minier. L’annonce récente faite par le ministère de l’Énergie et des Mines révèle les résultats positifs de l’exploration préliminaire des gisements de lithium dans les régions de Tamanrasset et In Guezzam. Cette découverte pourrait significativement booster l’économie du pays grâce au potentiel d’exportation estimé à des milliards de dollars.

Les relevés géologiques et les études menées dans ces régions ont non seulement confirmé la présence de lithium mais également d’autres minéraux rares et précieux comme le wolfram, le tungstène, le niobium et le tantale. Ces découvertes sont le fruit d’une collaboration entre l’Algérie et la Chine, illustrant l’importance des partenariats internationaux dans le développement des infrastructures et des compétences technologiques nécessaires à l’exploitation minière moderne.

Mohamed Arkab, ministre de l’Énergie et des Mines, lors d’une réunion récente, a souligné l’importance stratégique de ces matériaux rares et a exprimé son soutien total aux efforts de recherche et d’exploration. Il a également mis en avant la nécessité d’élaborer un plan d’action à long terme, prenant en compte les aspects économiques, techniques et environnementaux de l’exploitation du lithium.

Dans cette perspective, l’Algérie envisage de développer un projet ambitieux d’exploration et de transformation du lithium, intégrant le transfert de technologie et la formation spécialisée. Ce projet, en collaboration avec le groupe chinois Ganfeng Lithium, leader mondial dans le secteur du lithium, vise à placer l’Algérie sur la carte mondiale des producteurs de lithium et de matériaux stratégiques.

Ce développement marque une étape significative pour l’Algérie, ouvrant des perspectives prometteuses pour son développement économique et technologique. Avec ses vastes ressources minérales et une stratégie de valorisation bien définie, l’Algérie se positionne comme un acteur clé dans l’industrie mondiale des minéraux stratégiques.