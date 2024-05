L’UE avertit le Sénégal de Diomaye Faye dans ce domaine

Bassirou Diomaye Faye (republicoftogo)

Bassirou Diomaye Faye, fraîchement élu à la présidence du Sénégal, s’est engagé à réformer en profondeur les secteurs clés de l’économie nationale, notamment la pêche, le gaz, le pétrole et les mines. Ces réformes visent à promouvoir une gestion plus durable et transparente, essentielle pour attirer les investissements étrangers et stimuler la croissance économique. Le président a spécifiquement mis l’accent sur l’audit du pavillon sénégalais et l’évaluation des accords de pêche, soulignant l’importance de ce secteur non seulement pour l’économie, mais aussi pour la sécurité alimentaire des Sénégalais.

L’Union européenne a, cependant, marqué un coup de semonce envers le Sénégal en lui attribuant un « carton jaune », faisant état de pratiques de pêche jugées non conformes aux normes internationales. Cette décision fait suite à des années d’observations de lacunes dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Bruxelles a ainsi exprimé sa détermination à lutter contre ces pratiques, dans l’espoir d’amener Dakar à renforcer ses mesures de contrôle et de surveillance.

Les autorités européennes pointent des défauts significatifs dans le système de suivi des navires sénégalais ainsi que des irrégularités dans les exportations vers l’UE, ce qui met en péril le système de certification sur lequel repose le commerce des produits halieutiques. Face à cette critique, un « dialogue formel » a été ouvert entre l’UE et le Sénégal, donnant à ce dernier l’opportunité de présenter des réponses adéquates et de planifier des améliorations substantielles.

Dans ce contexte, le gouvernement de Faye est appelé à démontrer son engagement à réformer le secteur de la pêche, non seulement pour répondre aux exigences de l’UE, mais également pour préserver les intérêts des travailleurs locaux et l’accès de la population à des ressources halieutiques suffisantes et durables. C’est une chance pour le nouveau président de concrétiser ses promesses de gouvernance responsable et attentive aux besoins de ses citoyens.

En concentrant ses efforts sur la modernisation des pratiques de pêche, le gouvernement sénégalais peut ainsi améliorer la situation économique des pêcheurs, réduire l’exploitation excessive des ressources maritimes et garantir une distribution équitable des bénéfices de ce secteur vital. Ces initiatives sont cruciales pour le développement à long terme du pays et pour maintenir une relation harmonieuse avec les partenaires commerciaux internationaux.

Ainsi, l’approche de Dakar dans les mois à venir devra allier conformité internationale et priorités nationales, en cherchant des solutions qui soutiennent à la fois l’économie locale et la préservation des ressources halieutiques pour les générations futures. Cela représente une occasion significative pour le Sénégal de démontrer que les réformes en cours sont à la hauteur des défis actuels et futurs, tout en favorisant le bien-être de sa population.