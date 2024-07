Sénégal : il poignarde son maître coranique et se livre aux forces de l’ordre

Un incident tragique a secoué la commune de Louga au Sénégal, où un jeune talibé a poignardé son maître coranique avant de se rendre de lui-même aux forces de sécurité. Les événements se sont déroulés lundi dernier dans une école coranique de la localité. Selon les informations recueillies par la presse locale, le maître coranique dénommé Oumar Ba, supervisait la leçon du jour auprès de ses élèves lorsqu’il a remarqué un manque d’attention chez certains d’entre eux.

Irrité par ce comportement, l’enseignant a exigé que tous les élèves récitent correctement leur leçon avant de quitter les lieux. Parmi les élèves récalcitrants se trouvait un jeune garçon qui, visiblement mécontent, s’est mis à murmurer des plaintes à voix basse.

Oumar Ba, furieux de cette insubordination, a perdu son calme et a sévèrement réprimandé l’élève en question, allant jusqu’à le frapper. Humilié et ressentant une profonde colère, le jeune talibé a décidé de se venger. Il a alors dissimulé un couteau dans son boubou et a attendu le moment opportun pour passer à l’acte.

L’occasion s’est présentée lorsque le maître coranique se trouvait dans la cour de l’école. Le jeune garçon, agissant discrètement, s’est approché de lui et lui a porté un coup de couteau au flanc. Gravement blessé, Oumar Ba s’est effondré au sol, perdant beaucoup de sang.

Le talibé, après son acte, a rapidement pris la fuite et s’est dirigé vers la gendarmerie pour se rendre. « Mon maître coranique ne me pardonne rien. Pour un rien, il s’acharne sur moi et m’humilie en public. Ne pouvant plus supporter ce manque de respect, j’ai décidé de me venger afin qu’il me colle la paix. Je précise que je n’ai pas attenté à sa vie » a livré le talibé aux gendarmes.

Le maître coranique, bien que grièvement blessé, a survécu à l’agression et est maintenant hors de danger. Les autorités ont pris le jeune talibé en charge, et il fait actuellement l’objet d’une enquête. Oumar Ba, quant à lui, a choisi de ne pas porter plainte contre son élève, exprimant probablement une certaine compréhension face à la situation.

Cet incident met en lumière les tensions qui peuvent parfois exister dans les écoles coraniques, où les jeunes talibés sont souvent soumis à des conditions difficiles. Il soulève également des questions sur les méthodes disciplinaires employées dans ces institutions et la nécessité de protéger les droits des enfants tout en assurant un environnement d’apprentissage respectueux et sécurisé.L’affaire a provoqué une vive émotion à Louga, avec des appels à une réflexion plus approfondie sur la gestion des écoles coraniques et les pratiques disciplinaires.