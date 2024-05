Lune: la NASA veut un système ferroviaire pour un rôle spécial 

GETTY IMAGES / ISTOCKPHOTO

Sur la Lune, le nombre de projets s’enchaîne. L’agence spatiale chinoise souhaite, par exemple, y envoyer une sonde dans les années à venir pour pouvoir y étudier la face cachée. Aujourd’hui, c’est la NASA qui dévoile ses plans pour notre astre et ces derniers peuvent être assez surprenants.

Le 2 mai, la NASA dévoilait les six projets retenus dans le cadre de son programme NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC). Chacune des entreprises retenues recevra ainsi 600.000 dollars dans le but de continuer à développer ses travaux. L’objectif du NIAC est donc très simple, à savoir financer certaines sociétés dans le but de leur permettre de passer outre certains obstacles empêchant leur bon développement.

Le NIAC dévoile les projets retenus

Et l’un de ses projets, justement, vise à construire un système ferroviaire, directement sur la Lune ! Il s’agit du “FLOAT”, pour Flexible Levitation on a Track. Attention, on ne parle pas ici d’un système de transport des usagers, comme on peut en voir un peu partout, mais plutôt d’un système de fret qui devrait permettre le transport de charges utiles à travers les différentes zones de la Lune qui seront desservies.

Cette ligne de train ne fonctionnera pas comme ce que nous pouvons avoir l’habitude. La piste, posée sur le sol, permettra à des robots magnétiques, disposés en lévitation, de pouvoir circuler. Durable, ce système de transport pourrait fonctionner grâce à la poussée électromagnétique, la lévitation diamagnétique et enfin, l’énergie solaire. Une mise en œuvre d’ici à 2030 est même espérée.

Une station ferroviaire, sur la Lune ?

Ces caractéristiques lui permettront de planer et donc, de ne pas souffrir de l’abrasion et de l’usure, qui sont notamment dues à la poussière lunaire. Cela permet d’espérer une efficacité pleine et totale sur le long terme. Reste enfin, à savoir si tout cela est possible. En théorie, la réponse est oui. Mais en pratique, construire une station de transport, directement sur la Lune, reste un peu plus complexe.