Lutte contre la prolifération des ghettos au Bénin : plusieurs individus interpelés

Cinq individus ont été appréhendés pour détention, usage et trafic de produits psychotropes. C’est le fruit d’une opération conjointe anti-ghettos menée lundi 27 mai 2024, par une équipe mixte des fonctionnaires de police des commissariats du 5ᵉ et du 7ᵉ arrondissements de Cotonou au quartier Scoa Gbéto, dans la rue Colatinsa, et à Jonquet, en face du parc automobile.

Les forces de l’ordre ont effectué cette opération suite à des renseignements. La police a également mis la main sur une quantité significative de produits psychotropes. Les 13 commissariats du département du Littoral, sous le leadership du directeur départemental et du commissaire central de Cotonou, ont entamé une guerre contre la prolifération des ghettos, véritables foyers d’insécurité au cœur de la ville de Cotonou.

Cette initiative s’inscrit dans une vision à long terme visant à sécuriser et assainir le département du Littoral, offrant ainsi à ses habitants un environnement plus sûr et sain. ‹‹ Cette victoire contre les ghettos marque un tournant majeur dans la lutte pour la sécurité publique dans le département du Littoral. Elle témoigne de la détermination et de la vigilance des autorités locales et des forces de l’ordre, prêtes à agir fermement pour garantir la tranquillité et la quiétude de tous ››, a indiqué la police républicaine.