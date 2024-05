Maghreb: huit découvertes majeures d’hydrocarbures

Photo : Coastal GasLink

L’Algérie se distingue à nouveau sur la scène énergétique mondiale avec l’annonce récente de huit découvertes majeures d’hydrocarbures depuis le début de l’année. Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a fait cette annonce lors d’une interview à la télévision publique, soulignant l’importance stratégique de ces découvertes pour le pays.

Ces nouvelles découvertes, qui concernent principalement le gaz naturel, sont localisées dans des régions variées telles que Béchar, le sud d’Ain Salah, le nord de Djanet, le sud d’Illizi et le nord de Ouargla. Cette diversité géographique témoigne des vastes potentiels inexploités du sous-sol algérien. Les efforts de la compagnie nationale Sonatrach ont été cruciaux dans l’identification de ces gisements, renforçant ainsi la position de l’Algérie en tant que fournisseur fiable de gaz naturel pour les marchés européens et asiatiques.

La capacité de production de gaz de l’Algérie est actuellement de 137 milliards de mètres cubes par an, mais le ministre Arkab a exprimé une ambition claire d’augmenter ce volume à 200 milliards de mètres cubes à moyen terme. Cette augmentation substantielle est rendue possible grâce aux nouvelles découvertes et à l’optimisation des infrastructures existantes.

Les avancées dans le secteur des hydrocarbures s’inscrivent dans le cadre de la politique proactive menée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à améliorer le climat d’investissement. Cette politique a favorisé un partenariat accru et dynamique dans plusieurs secteurs économiques du pays. Le gouvernement algérien met également l’accent sur la transformation locale des ressources naturelles. Pour les hydrocarbures, l’objectif est de transformer 50 % du pétrole brut localement, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des importations de matières premières pour l’industrie manufacturière.

Un autre axe stratégique de cette politique est l’interdiction de l’exportation de minerais bruts, tels que le fer et le phosphate, afin de stimuler leur transformation sur le territoire national. Ce développement vise à augmenter la valeur ajoutée des ressources naturelles de l’Algérie et à renforcer les capacités de production locale.

Le ministre Arkab a également souligné l’importance de la valorisation des ressources en hydrocarbures à travers des projets pétrochimiques, avec un objectif d’augmenter le taux de valorisation de 32 % actuellement à 50 % dans un avenir proche. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une vision globale visant à maximiser les bénéfices économiques des ressources naturelles du pays.

En somme, ces huit découvertes d’hydrocarbures marquent une étape significative pour l’Algérie. Elles non seulement renforcent les réserves nationales, mais elles consolident également la position de l’Algérie