Maghreb: la BID s’allie à une agence pour développer les énergies renouvelables en Afrique

Masen, l’Agence marocaine pour l’énergie durable, et la Banque islamique de développement (BID) ont uni leurs forces dans un nouveau programme ambitieux baptisé RECPA (Renewable Energy Cooperation Program to Power Africa). L’objectif principal de ce programme est de catalyser le développement des énergies renouvelables en Afrique, une région où le potentiel énergétique durable est immense mais encore largement sous-exploité.

L’annonce officielle de ce partenariat novateur a été faite lors d’un atelier de travail tenu au sein du prestigieux Complexe Noor Ouarzazate, symbolisant ainsi l’engagement ferme des deux entités en faveur de la transition énergétique sur le continent africain.

Ce programme, selon Masen, représente une étape significative dans la coopération entre la BID et le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables. Il s’inscrit dans le cadre d’un mémorandum d’entente signé entre les deux parties, démontrant ainsi leur engagement à long terme en faveur du développement durable en Afrique.

Une caractéristique clé de RECPA est son approche axée sur la coopération Sud-Sud, également connue sous le nom de « Reverse Linkage« , de la BID. Cette approche vise à tirer parti des meilleures pratiques et des ressources disponibles au sein des pays membres de la BID pour soutenir les plans et projets de développement des énergies renouvelables en Afrique.

Lors de cet événement de lancement, plusieurs représentants éminents du secteur de l’énergie en provenance de onze pays africains ont été présents. Cette diversité témoigne de l’ampleur de l’intérêt et de l’engagement des pays africains envers la transition énergétique.

RECPA bénéficiera de l’expertise de Masen ainsi que du soutien financier de la BID. De plus, plusieurs partenaires africains de renom, tels que le Centre régional pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (RCREEE), l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) du Maroc, la Société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC) et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), seront impliqués dans sa mise en œuvre.

Outre le lancement du programme, cet événement a également été l’occasion de discuter des prochaines étapes, notamment la sélection des projets qui bénéficieront de ce programme. Les échanges ont porté sur divers aspects, notamment techniques, juridiques et financiers, soulignant ainsi l’importance de la collaboration et du partage d’expériences pour la réussite des projets d’énergies renouvelables en Afrique.