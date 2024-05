Maghreb : la France veut développer l’industrie du jeu vidéo

Photo unsplash

Depuis les premières consoles de salon dans les années 90, l’industrie du jeu vidéo a connu une croissance exponentielle, se transformant en un secteur multimilliardaire influençant la culture populaire à l’échelle mondiale. Au début, centrée principalement aux États-Unis et au Japon, cette industrie a rapidement étendu son influence, avec l’Europe devenant un acteur majeur grâce à des créateurs innovants et des politiques de soutien efficaces. Aujourd’hui, le Maghreb, en particulier le Maroc, entre dans la danse avec des ambitions claires, soutenues par des partenariats internationaux stratégiques.

Le vendredi 24 mai 2024 a marqué une étape importante pour l’industrie du jeu vidéo au Maroc avec la signature d’une déclaration d’intention entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc et l’ambassade de France. Cette collaboration a été annoncée lors du Morocco Gaming Expo à Rabat, le premier salon du genre dans le pays, illustrant l’engagement croissant envers ce secteur créatif.

L’accord signé entre les deux nations se distingue par une enveloppe de 10 millions de dirhams destinée à dynamiser l’écosystème du jeu vidéo marocain. Le plan comprend la mise en place d’une formation intensive de 1.000 heures visant à équiper les développeurs locaux avec des compétences diversifiées et nécessaires pour exceller dans l’industrie mondiale du jeu vidéo.

En plus de la formation, le partenariat met l’accent sur l’incubation des entreprises marocaines du secteur. Un soutien sera fourni pour accompagner leur croissance et améliorer leurs compétences entrepreneuriales. Un appel à projets est également prévu pour stimuler les initiatives innovantes qui pourraient structurer davantage le marché local du jeu vidéo.

Le partenariat entre le Maroc et la France facilitera également la mobilité des professionnels marocains du jeu vidéo, permettant des échanges d’expertise et une collaboration étroite entre les deux pays. Cette ouverture internationale est essentielle pour intégrer le Maroc dans les réseaux mondiaux de production et de distribution de jeux vidéo, offrant ainsi de nouvelles perspectives de développement et de visibilité.

La présence d’une délégation de vingt entreprises et écoles françaises spécialisées lors du salon témoigne de l’importance stratégique de ce partenariat. Les déclarations du ministre marocain et de l’ambassadeur français ont souligné la volonté des deux pays de renforcer les synergies et de soutenir l’essor d’un secteur à la fois dynamique et porteur d’avenir.

Ce partenariat franco-marocain s’inscrit dans une vision à long terme où le développement du jeu vidéo est perçu non seulement comme un moteur économique, mais aussi comme un vecteur de soft power culturel, enrichissant ainsi l’offre créative du Maroc sur la scène internationale.