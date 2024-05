Maghreb: le blé, nouvelle pomme de discorde entre Algérie et Maroc

Photo Unsplash

Entre l’Algérie et le Maroc, les tensions sont vives, et ce, sur de nombreux terrains. Politique, sportif, mais aussi économique. Et les choses ne semblent pas être prêtes à se calmer. Récemment, de nouvelles tensions sont ainsi apparues entre les deux nations, au sujet de blé.

En effet, l’Algérie vient de connaître quelques mois très fructueux en matière de culture et de récolte de blé. Les chiffres sont tellement bons que le pays pourrait devenir le second plus gros producteur de blé en Afrique du Nord, derrière l’Égypte, mais devant le Maroc. Une annonce qui, côté marocain, a surpris beaucoup de monde au point même que certains médias aient mis en doute la véracité des chiffres fournis.

L’Algérie, une année record

En effet, certains journalistes, notamment de la chaîne Medi 1, ont accusé l’Algérie d’avoir falsifié les informations et diffusé une vidéo tournée avec de l’intelligence artificielle, pour porter un coup à l’influence marocaine. Mais après quelques recherches, il semble aujourd’hui acquis qu’Alger n’ait rien falsifié. Ainsi, images et chiffres diffusés seraient les bons.

En effet, les récoltes observées du côté d’Adrad ou encore M’Sila sont qualifiées par beaucoup d’experts en agri-économie, d’exceptionnelles. Les chiffres, eux, ont été confirmés par la BBC. En effet, selon le média britannique, qui dispose d’antennes un peu partout à travers le monde arabe, l’Algérie aurait réussi à augmenter sa production annuelle de 2 millions de tonnes environ.

L’Algérie développe son agriculture

La chaîne a, en outre, rappelé que du côté algérien, de nombreux efforts ont été mis en place, pour assurer au pays, sa sécurité et son indépendance alimentaire. Une belle année qui s’explique aussi par les pluies qui ont touché le pays ici et là, permettant ainsi d’arroser les terres quand, côté marocain, c’est plutôt la sécheresse qui prédomine, handicapant grandement les agriculteurs engagés à fournir aux consommateurs, des produits de première nécessité de qualité.