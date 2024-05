Maghreb: Mark Zuckerberg au cœur d’une grosse polémique le jour de son anniversaire

Photo : DR

La toile en ébullition : la photo de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, vêtue d’un simple t-shirt noir, affichant une citation latine attribuée à Caton l’Ancien, « Il faut détruire Carthage !« , fait le tour des réseaux sociaux en Tunisie, une région du Maghreb. Cette image, prise à l’occasion de son 40e anniversaire, a suscité une vague de réactions passionnées.

Au cœur de la controverse se trouve la symbolique de cette citation, évoquant les guerres puniques entre Carthage et Rome. Pour de nombreux internautes tunisiens, cette référence historique résonne douloureusement, ravivant des tensions historiques longtemps enfouies. Carthage, symbole de la civilisation antique et de la grandeur passée du Maghreb, est une source de fierté pour les Tunisiens.

Ainsi, voir une personnalité aussi influente que Zuckerberg arborer une phrase appelant à sa destruction a été perçu comme une offense à l’histoire et à la culture de la région. Les réactions sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à affluer. Des publications indignées, des commentaires acerbes et des partages massifs ont envahi les fils d’actualité des internautes tunisiens.

Mark Zuckerberg, une figure emblématique de notre ère numérique, incarne à lui seul l’esprit entreprenarial et l’innovation technologique qui ont marqué ce début de siècle. Né en 1984 à White Plains, dans l’État de New York, Zuckerberg a rapidement montré des aptitudes remarquables dans le domaine de la programmation informatique.

C’est en 2004, alors qu’il n’était encore qu’étudiant à l’Université Harvard, que Zuckerberg a fondé ce qui allait devenir l’un des réseaux sociaux les plus influents et les plus répandus au monde : Facebook. À l’époque, son ambition était simple : connecter les individus et leur permettre de partager leurs expériences et leurs interactions en ligne.

Le succès fulgurant de Facebook a propulsé Zuckerberg sur le devant de la scène médiatique et économique. Son génie visionnaire et sa capacité à anticiper les besoins des utilisateurs ont fait de lui l’un des entrepreneurs les plus admirés de sa génération. Mais avec cette reconnaissance est venue aussi une grande responsabilité.