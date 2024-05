Maghreb : un secteur clé propulse l’économie d’un pays vers de nouveaux sommets

Photo de James Baltz sur Unsplash

L’agriculture algérienne connaît une transformation impressionnante, se traduisant par une contribution significative au produit intérieur brut (PIB) du pays. Lors de l’ouverture officielle du Salon de l’agriculture, de l’élevage et de l’agro-industrie, il a été mis en lumière que le secteur agricole contribue désormais à hauteur de 35 milliards de dollars, soit environ 4747 milliards de dinars algériens, représentant 18% du PIB national.

Cette progression est notable par rapport à l’année 2023, où la contribution s’élevait à 14,7%. Le secteur ne cesse de démontrer son dynamisme, employant 2,7 millions de travailleurs, ce qui constitue plus d’un quart de la main-d’œuvre nationale. La résilience et la croissance de l’agriculture algérienne sont des éléments cruciaux pour la sécurité alimentaire du pays, assurant déjà près de 75% des besoins alimentaires nationaux.

Le secrétaire général du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, s’exprimant au nom du ministre, a souligné lors de son allocution l’importance stratégique du secteur pour l’économie algérienne. La dynamique actuelle du secteur agricole constitue un levier essentiel pour atteindre l’indépendance alimentaire, un objectif que le président de la République espère voir réalisé d’ici 2024-2025. En mars 2023, lors des assises nationales sur l’agriculture, il avait affirmé que l’Algérie était proche de cet objectif crucial.

Le salon Sipsa-Filaha, qui en est à sa 22e édition, a réuni des représentants de divers pays et organisations internationales, soulignant l’engagement de l’Algérie à promouvoir la coopération sud-sud et à renforcer la culture saharienne. L’événement a accueilli des invités d’honneur tels que le ministre sahraoui du développement économique et le conseiller du ministre de l’agriculture de la République islamique de Mauritanie, ainsi que Josefa Leonel Sacko, commissaire à l’économie rurale et à l’agriculture de la commission de l’Union africaine.

Les premiers retours positifs de cette stratégie ambitieuse sont déjà perceptibles, notamment avec des récoltes de céréales exceptionnelles prévues pour cette année. Ce succès témoigne de l’efficacité des politiques agricoles mises en place et de l’importance de l’investissement dans le secteur. Organisé sur une superficie de 30.000 m² au Palais des Expositions des Pins Maritimes (Safex d’Alger), le salon a attiré 35.000 visiteurs et plus de 700 exposants venus de 39 pays, illustrant l’intérêt international croissant pour l’agriculture algérienne.