Malgré les sanctions, Huawei réalise une prouesse face à Samsung

Huawei office building (photo d'illustration)

C’est une nouvelle sur laquelle peu aurait parié. En effet, alors qu’Apple et Samsung trustent les deux premières places du classement des entreprises produisant et vendant le plus de smartphones au monde, voilà qu’un nouvel acteur inattendu, mais bien connu toutefois, vient rebattre les cartes.

Cet acteur, cette entreprise, c’est Huawei. En effet, le géant chinois, actuellement ciblé par des sanctions américaines, est devenu, selon les dernières statistiques du marché, le premier fabricant de smartphones pliables, au monde. Au cours du premier trimestre 2024, le groupe de Shenzen comptait pour 35% des ventes dans le monde, contre 23% pour son concurrent sud-coréen.

Publicité

Huawei, leader de la vente de smartphones pliables

C’est la toute première fois, depuis 2019 et la sortie du tout premier smartphone pliable, que Samsung perd sa place au profit d’un concurrent dont l’ascension est tout simplement incroyable. En effet, malgré les sanctions économiques, technologiques et commerciales qui pèsent à son encontre, Huawei gagne du terrain sur quasiment tous les segments. Son secret ? Le marché intérieur chinois.

Aujourd’hui, Huawei arrive ainsi à séduire un public chinois friand de nouvelles technologies, à travers la sortie de smartphones très bien présentés et donc, très attendus. On pense ainsi au Mate X3 ainsi qu’au Huawei Pocket 2 qui se sont rapidement imposé en Chine comme étant des must-have par les aficionados de la marque. D’ailleurs, le Mate X3 est l’un des plus vendus, depuis trois trimestres !

Honor et Xiaomi annoncent aussi des nouveautés

Globalement, le marché chinois de la téléphonie n’est pas en reste puisque de nombreuses autres nouveautés sont attendues. HONOR et Xiaomi devraient ainsi sortir, dans les mois à venir, leurs nouveaux smartphones pliables, à clapet. Samsung, avec son Galaxy Z Flip 6 tentera ainsi de faire face à une concurrence toujours plus féroce, pour regagner sa place de leader incontesté, sur tous les segments de marché.