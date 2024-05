Mali : l’UE ne va pas proroger son programme de formation militaire

La récente décision de l’Union Européenne de ne pas reconduire la mission de formation militaire au Mali marque un tournant significatif dans la coopération sécuritaire entre l’UE et le Mali. Cette annonce, qui intervient dans un contexte de défis sécuritaires au Mali, soulève diverses questions.

Depuis son lancement en 2013, la mission de formation militaire de l’Union européenne au Mali a joué un rôle crucial dans le renforcement des capacités des forces armées maliennes (Famas) et dans la lutte contre les groupes armés terroristes et les groupes criminels dans la région. Les instructeurs militaires européens ont apporté leur expertise et leur soutien aux Famas dans des domaines tels que la formation, l’équipement et la planification opérationnelle, contribuant ainsi aux efforts visant à stabiliser le pays et à restaurer l’autorité de l’État.

Publicité

Cependant, la décision de ne pas reconduire la mission de formation militaire de l’UE au Mali reflète les défis persistants et les frustrations rencontrées dans la lutte contre l’insécurité dans la région. Malgré les efforts déployés par la communauté internationale, le Mali reste confronté à une certaine forme d’instabilité marquée par des attaques terroristes.

Dans un communiqué, la Commission européenne a livré ceci : « En onze ans de présence, l’EUTM (European Union Training Mission) Mali a épaulé, à la demande des autorités, les Forces armées maliennes ainsi que la force conjointe du G5 Sahel, contribuant à la lutte contre la menace terroriste par le développement des forces de sécurité et de défense maliennes« . La Commission européenne a laissé entendre que cette décision a été prise en concertation avec les autorités maliennes. Néanmoins, l’UE se dit disponible à poursuivre la coopération sécuritaire avec le pays d’Afrique de l’Ouest dans un autre format.

Cette décision soulève également des questions sur l’efficacité et la durabilité des interventions étrangères dans la résolution des conflits et des crises sécuritaires en Afrique. Alors que la mission de formation militaire de l’UE au Mali se termine, il est impératif de réévaluer les approches et les stratégies utilisées pour relever les défis sécuritaires dans la région. Cela peut être fait en mettant l’accent sur la coopération régionale, le renforcement des capacités institutionnelles et le soutien au développement économique et social.

La fin de la mission de formation militaire de l’UE au Mali souligne également l’importance pour le pays de prendre en charge sa propre sécurité et de renforcer ses propres capacités militaires et institutionnelles. Alors que le pays poursuit sa transition politique et institutionnelle, il est essentiel de promouvoir la bonne gouvernance, l’état de droit et le respect des droits de l’homme, afin de créer les conditions propices à une paix et un développement durable.